Рюйтель — о вступлении Эстонии в ЕС: Россия не отказалась от своих колоний. Нас вынудило чувство опасности

Арнольд Рюйтель в своей недавно вышедшей книге "Viimane Rüütel" описал референдум о вступлении Эстонии в ЕС. Его поддержка референдума сильно сказалась на конечном результате.

До 2003 года общественное мнение по части необходимости вступления было сильно расколото, особо критично были настоены люди, поддерживавшие Рюйтеля. И их склонение в сторону необходимости совершить данный шаг было вызвано именно поддержкой бывшего президента.

Рюйтель ездил по уездам и объяснял людям важность присоедиенния к ЕС. В канун референдума, 13 сентября, он сказал на Эстонском телевидении, что при вступлении Эстонии в ЕС ее ждет стабильный рост, однако, эта ситуация для страны нова: ни одно государство с подобным прошлым не имело такого опыта.

Позже он объяснил свою поддержку амбициями России. ”Россия не отказалась от своих колониальных владений, они были вокруг нее. Это — чувство опасности, вынудившее нас встутить”, — объяснил Рюйтель.