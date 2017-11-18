Рюйтель о своем коммунистическом прошлом: в компартию я не вступал, меня туда оформили

В недавно вышедшей книге президент Эстонии Арнольд Рюйтель вспоминает о том, как он стал членом коммунистической партии. По его словам, это был вынужденный шаг в карьерном плане.

Рюйтель стал членом компартии в 1964 году, работая в интституте животноводства. Директор Адольф Мёлдер порекоммендовал его на должность руководителя Тартуского совхоза, но она требовала партийной принадлежности.

"В партию я не вступал, меня туда оформили. Я уже был руководителем, но меня не утвердили на должность до тех пор, пока я не вступил в партию", — подчеркивает Рюйтель.

В 2001 году в онлайн-итнервью Eesti Päevaleht Рюйтель заявил: "Коммунизм и компартия — не одно и то же. 20 лет назад компартия была единственной организацией, через которую можно было реализовать свои профессиональные и другие амбиции".