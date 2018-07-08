Рыйвас: знать эстонский язык — не наказание, а возможность

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас считает, что Марина Кальюранд своими высказываниями о том, что русские жители Эстонии не должны постоянно бояться запрета образования на их родном языке, преувеличивает.

”В отличие от того режима, во время которого нам ”посчастливилось” ходить в школу, в системе образования Эстонской Республики вопрос заключается не в запрещении русского языка, а во всеобщем эстоноязычном образовании. ЭР не сравнима с оккупационной властью, а Пушкина в будущем на русском языке смогут изучать как русско-, так и эстоноязычные дети”, — написал Рыйвас в соцсетях.

”Знать эстонский язык для людей с другим родным языком, которые считают Эстонию своим домом, — не наказание, а возможность улучшить свои возможности в общественной и трудовой жизни. Держать людей в разных языковых пространствах, как ни крути, неумно”.

