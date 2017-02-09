Рыйвас: законы должны идти в ногу с современными бизнес-моделями

Сегодня вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас выступил на открытии финансовой конференции London Fintech Conference с докладом, в котором представил электронные решения Эстонии.

Во вступительной речи Рыйвас подчеркнул, что законы и регулирования должны идти в ногу с современными и инновационными бизнес-моделями. ”Во времена, когда такие предприятия как ”Transferwise” и ”Funderbeam” создают новые технологии и инновационные решения, способные пошатнуть основы традиционных отраслей промышленности, у государства есть выбор: стать путеводителем в этом новом мире или же плестись следом. Государства либо способны идти в ногу с изменениями, либо не представляются конкурентоспособными”, — сказал Рыйвас.

По его словам, технологии — лишь средства для нестандартного мышления. ”Смелость менять устоявшиеся процессы — то, что отличает Эстонию от многих других государств”, — сказал Рыйвас.

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London Fintech Conference — это самая крупная студенческая конференция в Европе, посвященная финансовым технологиям. В ней принимают участие самые крупные предприятия этой сферы, стартапы, инвесторы и многочисленные студенты. В организованной совместно с Имперским колледжем Лондона конференции примет участие порядка 250 человек.

В ходе рабочего визита в Лондоне Рыйвас также выступит с докладом на семинаре по кибербезопасности в Королевском Объединенном институте оборонных исследований (the Royal United Services Institute).