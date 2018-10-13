Рыйвас: я вижу, что между центристами и EKRE есть политический флирт

По словам Рыйваса, два года назад, когда Юри Ратас сменил Эдгара Сависаара на посту председателя Центристской партии, реформисты, находившиеся у власти, подумывали о возможности сотрудничества с центристами, но в итоге отказались от этой идеи: "Основная причина заключалась в том, что мы увидели смену лидера Центристской партии, но не увидели изменений в ее политике. Например, у центристов остался действовать договор о сотрудничестве с "Единой Россией". Кроме того, старое или прокремлевское крыло Центристской партии, представленное Яной Тоом, Михаилом Стальнухиным и Михаилом Кылвартом, до сих пор оказывает очень сильное влияние на партию".

По его словам, одним из вызовов для Юри Ратаса будет вопрос о том, кто станет первым номером Центристской партии на выборах в Европейский парламент.

"Если им станет Яна Тоом, то этим Ратас даст сигнал, что он согласен впустую потратить одно из семи мест [в Европарламенте] на то, чтобы двигаться в противоположном направлении по сравнению с остальной Эстонией", — заключает Рыйвас.