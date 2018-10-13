13.10.2018, 12:20

Рыйвас: я вижу, что между центристами и EKRE есть политический флирт

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rus.delfi.ee
EST 2
Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogule
Taavi RõivasFoto: Taavi Sepp

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас сказал в интервью ERR, что переживает по поводу многоплановости политического флирта между Центристской партией и EKRE.

"Взять хотя бы обещание Центристской партии восстановить военизированную охрану, что является низким поклоном EKRE, которая всегда говорила, что объединение департаментов полиции и погранохраны было ошибкой. Я вижу, что между Центристской партией и EKRE существует политический флирт”, — сказал Рыйвас.

Также, как передает rus.err.ee, Рыйвас считает, что так называемое "прокремлевское крыло" Центристской партии до сих пор оказывает очень большое влияние на ее политику.

По словам Рыйваса, два года назад, когда Юри Ратас сменил Эдгара Сависаара на посту председателя Центристской партии, реформисты, находившиеся у власти, подумывали о возможности сотрудничества с центристами, но в итоге отказались от этой идеи: "Основная причина заключалась в том, что мы увидели смену лидера Центристской партии, но не увидели изменений в ее политике. Например, у центристов остался действовать договор о сотрудничестве с "Единой Россией". Кроме того, старое или прокремлевское крыло Центристской партии, представленное Яной Тоом, Михаилом Стальнухиным и Михаилом Кылвартом, до сих пор оказывает очень сильное влияние на партию".

По его словам, одним из вызовов для Юри Ратаса будет вопрос о том, кто станет первым номером Центристской партии на выборах в Европейский парламент.

"Если им станет Яна Тоом, то этим Ратас даст сигнал, что он согласен впустую потратить одно из семи мест [в Европарламенте] на то, чтобы двигаться в противоположном направлении по сравнению с остальной Эстонией", — заключает Рыйвас.

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