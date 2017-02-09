Рыйвас: в интересах Эстонии — сохранение тесных отношений между Великобританией и ЕС

Сегодня в Лондоне вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас встретился с министром по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвидом Дэвисом, государственным министром Министерства по выходу из Европейского союза Дэвидом Джонсом и вице-министром Министерства по выходу из Европейского союза лордом Бриджесом из Хэдли.

Во время встречи Рыйвас подчеркнул важность сохранения сотрудничества между ЕС и Великобританией и после выхода страны из ЕС. ”У нас общие ценности и интересы. Великобритания по-прежнему является важным партнером для ЕС и Эстонии с точки зрения политики, экономики и безопасности. Она также руководит утвержденной прошлым летом политикой по укреплению восточного крыла НАТО”, — сказал Рыйвас.

”Для Эстонии важно, чтобы переговоры о выходе страны из ЕС прошли без заминок и чтобы тон всего процесса с самого начала был задан верно. Это — залог дальнейшего сотрудничества и доверия. Эстония как следующий председатель несет большую ответственность. Результат вчерашнего голосования Палаты общин по разрешению выхода из состава ЕС показывает, что план премьер-министра Мэй начать переговоры в марте вполне реалистичен”, — добавил Рыйвас.

В июне 2016 года Великобритания по результатам проведенного референдума приняла решение выйти из состава Европейского союза. В референдуме приняли участие 33,6 миллиона человек, т.е. 72% избирателей.