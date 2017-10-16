Рыйвас подал в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу

Попавший в центр скандала с домогательством Таави Рыйвас подал сегодня в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу.

”В течение карьеры политика могут быть моменты, когда нужно принять политическую ответственность, и сегодня такой момент для меня наступил. Сообщаю вам, что ухожу в отставку с места вице-спикера Рийгикогу”, — сказал Рыйвас с трибуны эстонского парламента

”От всего сердца благодарю всех вас, представителей разных партий, многих людей, которых я лично и не знаю, но которые поддержали меня в трудные времена. Спасибо вам”, — произнес Рыйвас.

Независимо от того, что Рыйвас покинул руководящий пост, он продолжит работу в парламенте.

Рийгикогу выберет нового вице-канцлера, вероятно, уже в следующий понедельник. Скорее всего, Партия реформ выдвинет на это место Ханно Певкура.