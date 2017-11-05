Рыйвас по следам визита в Малайзию: мне многие говорили, что для Эстонии лучшего менеджера по продажам не найти

В свете разгоревшегося вокруг Таави Рыйваса секс-скандала на задний план отошла действительная цель эстонской делегации. Рыйвас дал изданию Eesti Päeavaleht большое интервью, в котором впервые подробно рассказал о том, что он делал в ходе той злополучной поездки в Малайзию и Сингапур.

”Я могу привести с десяток примеров разных встреч. И каждый предприниматель в свою очередь может рассказать за себя. Просто ради шутки никто туда не ехал. Участники ехали на встречи и бизнес-форумы, которые проходили в этих странах. На конференции, где я выступал и говорил о том, какая Эстония хорошая страна. Я давал интервью, аудитория которых исчисляется миллионами. Самая популярная газета Сингапура написала о нас. В начале конференции Slush на телеканале Bloomberg вышло интервью со мной, а в день отъезда я дал интервью Channel News Asia в прямом эфире в прайм-тайм. Канал транслируется от Бейрута до Пекина, на три-четыре миллиарда человек. Это самый популярный канал во всем регионе. У меня была возможность 15 минут подряд хвалить Эстонию. У EAS таких денег, чтобы купить это эфирное время, нет.

Мы встречались на высшем уровне, нас принимали на высшем уровне. Также я выступил с отрытой лекцией в Сингапурском университете, в связи с чем и был приглашен в самую популярную передачу. Такое простым щелчком пальца не делается. Неважно столько это стоило EAS — 10 или 20 000 евро. Одно только внимание Channel News Asia стоит миллионы. В таком виде этого не получится купить даже при наличии этих самых миллионов.

Думаю, Эстонии может оказаться полезной заинтересованность одной сингапурской судоходной компании, у которой 400 работников в Эстонии, в создании судового регистра. Мы более часа провели в обществе руководства одного из крупнейших в мире судоходных кооперативов, чтобы убедить их в том, что они могли бы перевести часть ли все свои суда в эстонский регистр.

Также мы посетили предприятие оборонной промышленности, с которым планируем партнерство. Говорили о пользе сотрудничества с эстонскими фирмами. Я сказал, что мы входим в НАТО и держим свои обещания и что бизнес с нами — хорошая идея. Не знаю, сколько это поможет заработать — десять или сто миллионов, но мне было нетрудно провести там несколько часов.

Мы побывали и в государственном инвестиционном фонде Сингапура, ценность которого согласно открытым источникам в 50 раз больше бюджета Эстонии. Там мы говорили о том, какая Эстония классная страна и что они бы могли инвестировать сюда свою деньги.

[…]

В ходе визита состоялся еще не один десяток встреч. Все они конечно не принесут сразу миллионов, но это нельзя купить за деньги. В эти двери за деньги просто невозможно войти.[…] Очень многие предприниматели сказали мне о том, что и представить не могут для Эстонии лучшего менеджера по продажам, чем я”.

Рыйвас отметил, что его визит в Малайзию обошелся государственной канцелярии примерно в 1500 евро: перелет и несколько ночей в отеле. ”Но еще раз: выгода от таких визитов в десятки раз превышает этот пустяковый счет”, — подчеркнул он.

Полностью интервью читайте в Eesti Päevaleht.