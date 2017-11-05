05.11.2017, 09:35

Рыйвас по следам визита в Малайзию: мне многие говорили, что для Эстонии лучшего менеджера по продажам не найти

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rus.delfi.ee
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Рыйвас по следам визита в Малайзию: мне многие говорили, что для Эстонии лучшего менеджера по продажам не найти
Kui nüüd järgmine kord mõni ettevõte küsib, kas mul on huvi neid välisreisil aidata, siis lähen ikka, ütleb Taavi Rõivas.Foto: Hendrik Osula

В свете разгоревшегося вокруг Таави Рыйваса секс-скандала на задний план отошла действительная цель эстонской делегации. Рыйвас дал изданию Eesti Päeavaleht большое интервью, в котором впервые подробно рассказал о том, что он делал в ходе той злополучной поездки в Малайзию и Сингапур.

”Я могу привести с десяток примеров разных встреч. И каждый предприниматель в свою очередь может рассказать за себя. Просто ради шутки никто туда не ехал. Участники ехали на встречи и бизнес-форумы, которые проходили в этих странах. На конференции, где я выступал и говорил о том, какая Эстония хорошая страна. Я давал интервью, аудитория которых исчисляется миллионами. Самая популярная газета Сингапура написала о нас. В начале конференции Slush на телеканале Bloomberg вышло интервью со мной, а в день отъезда я дал интервью Channel News Asia в прямом эфире в прайм-тайм. Канал транслируется от Бейрута до Пекина, на три-четыре миллиарда человек. Это самый популярный канал во всем регионе. У меня была возможность 15 минут подряд хвалить Эстонию. У EAS таких денег, чтобы купить это эфирное время, нет.

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Мы встречались на высшем уровне, нас принимали на высшем уровне. Также я выступил с отрытой лекцией в Сингапурском университете, в связи с чем и был приглашен в самую популярную передачу. Такое простым щелчком пальца не делается. Неважно столько это стоило EAS — 10 или 20 000 евро. Одно только внимание Channel News Asia стоит миллионы. В таком виде этого не получится купить даже при наличии этих самых миллионов.

Думаю, Эстонии может оказаться полезной заинтересованность одной сингапурской судоходной компании, у которой 400 работников в Эстонии, в создании судового регистра. Мы более часа провели в обществе руководства одного из крупнейших в мире судоходных кооперативов, чтобы убедить их в том, что они могли бы перевести часть ли все свои суда в эстонский регистр.

Также мы посетили предприятие оборонной промышленности, с которым планируем партнерство. Говорили о пользе сотрудничества с эстонскими фирмами. Я сказал, что мы входим в НАТО и держим свои обещания и что бизнес с нами — хорошая идея. Не знаю, сколько это поможет заработать — десять или сто миллионов, но мне было нетрудно провести там несколько часов.

Мы побывали и в государственном инвестиционном фонде Сингапура, ценность которого согласно открытым источникам в 50 раз больше бюджета Эстонии. Там мы говорили о том, какая Эстония классная страна и что они бы могли инвестировать сюда свою деньги.

[…]

В ходе визита состоялся еще не один десяток встреч. Все они конечно не принесут сразу миллионов, но это нельзя купить за деньги. В эти двери за деньги просто невозможно войти.[…] Очень многие предприниматели сказали мне о том, что и представить не могут для Эстонии лучшего менеджера по продажам, чем я”.

Рыйвас отметил, что его визит в Малайзию обошелся государственной канцелярии примерно в 1500 евро: перелет и несколько ночей в отеле. ”Но еще раз: выгода от таких визитов в десятки раз превышает этот пустяковый счет”, — подчеркнул он.

Полностью интервью читайте в Eesti Päevaleht.

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