Рыйвас передумал: Россия представляет для Эстонии экзистенциальную опасность

Будучи премьер-министром, Таави Рыйвас не считал возможным нападение России на Эстонию. Когда он покинул должность, и реформисты попали в оппозицию, Россия, по его мнению, начала представлять для Эстонии экзистенциальную опасность. Премьером он не называл так Россию.

"Полностью опираясь на широкоформатный основательный документ (по большей части составленный еще при прошлом правительстве), касающийся вопросов безопасности, я никак не могу согласиться с оценками, что колыбель эстонской государственности — в России, и что формирующаяся российская экзистенциальная опасность для Эстонии низка. Наивность — плохой советник в политике безопасности; кремлевское "давайте жить дружно" — не такое искреннее, как сказанное котом Леопольдом в наших детских воспоминаниях", — написал вчера в Facebook Рыйвас в качестве комментария о состоявшихся в Рийгикогу дебатах об основах политики безопасности.

Будучи премьером, Рыйвас говорил иначе. В мае 2014 года свежеиспеченный премьер-министр Рыйвас отправился в Нарву. Во время выступления его там спросили: не пора ли положить конец антироссийской истерии, которую затеяли политики балтийских стран, ЕС и США.

Рыйвас ответил, что он не видит нигде истерии. "Я не верю, что Эстонию кто-то атакует. Я не верю, что это возможно даже теоретически, так как Эстония — член сильнейшего в мире военно-политического союза, и почему кто-то должен быть настолько глуп, чтобы даже подумать о нападении на Эстонию?" — сказал тогда Рыйвас.

В 2015 же он заявил, что не считает нужным брать пример с Литвы и вырабатывать инструкции для народонаселения на случай военного столкновения или иной чрезвычайной ситуации.

"Нарва, дорогие депутаты Рийгикогу, насколько же НАТО, насколько и Нью-Йорк, и если кто-то начнет конфликт с НАТО, то это очевидно самоубийственное решение", — сказал Рыйвас.

Таави Рыйвас также вчера уточнил, что его вопрос Ратасу не касался прямой военной опасности, а скорее использования гибридных методов как у нас, так и в остальной Европе. "Опасность экзистенциальная, военная сила — лишь один из военных методов", написал вчера Рыйвас в Facebook.

"Отрицающие факты пропагандистские послания и дезинформация, кибератаки, воздействие на политические партии и политиков", — привел он пример.

Сегодня экс-премьер уточнил, что его позиция неизменна, и что он по-прежнему считает возможность нападения России на Эстонию низкой.