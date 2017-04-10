Рыйвас отрицает, что планировал посетить Петербург: визиты в РФ на высшем уровне неуместны

Бывший глава правительства Эстонии Таави Рыйвас сообщил, что в его бытность премьер-министром посещения России в рамках празднований годовщины ЭР не планировалось.

В минувшую субботу действующий премьер-министр Эстонии Юри Ратас все-таки посетил прошедшие в Санкт-Петербурге мероприятия по случаю 100-летия со дня манифестации эстонцев в поддержку автономии, за что на него обрушился шквал критике. Так, резко осудил действия премьера политик-реформист Ээрик-Нийлес Кросс. Ему на своей странице в Facebook ответил предприниматель Тийт Пруули, сказав, что пролог для EV100 в Питере — это не идея Ратаса. ”Если кто-то хотел поспорить с его существенной стороной, то он мог бы сделать это еще тогда, когда это было одобрено правительством реформистов”, — написал Пруули.

Рыйвас в ответ на это высказывание заявил, что планов посещать Петербург у него не было.

”Тийт Пруули глубоко ошибается, утверждая, будто и у меня (как у Ратаса) в мою бытность премьер-министром был план дать старт празднованиям по случаю юбилея ЭР посещением Петербурга. И будучи премьером я считал, и сейчас считаю неуместным посещение на высшем уровне Российской Федерации, которая кроваво вмешалась во внутренние дела как Грузии, так и Украины. Химическая атака режима Асада по мирным гражданам (в том числе, детям) сделала время визита Ратаса особенно неподходящим (например, глава МИДа Великобритании Борис Джонсон решил отменить свою планы по посещению России)”, — сообщил Рыйвас.

”Я согласен со Свеном Миксером, который недавно резко раскритиковал планы Михаила Стальнухина по посещению с визитом России и осудил наивное желание наладить экономические связи с государством, в отношении которого установлены санкции Европейского союза. Тем более неприемлемо со стороны членов правительства учтиво расшаркиваться перед агрессором, втоптавшим в грязь международные права”.

”При составлении программы EV100 мероприятие в Петербурге задумывалось, прежде всего, как пролог-концерт, а не как официальный старт празднованию или посещение России премьер-министром/президентом. Официальный старт планировалось дать 16 апреля в Эстонии при участии президента Эстонии. Насколько мне известно, подчеркивать проходящее в Петербурге мероприятие на уровне премьер-министра было именно личной идеей Ратаса, а не, примеру, рекомендацией МИДа”, — сказал Рыйвас.