14.01.2018, 13:07

Рыйвас о словах Сависаара про Путина: рад, что маски окончательно сброшены

 (174)
rus.delfi.ee
EST
Рыйвас о словах Сависаара про Путина: рад, что маски окончательно сброшены
Foto: Priit Simson

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Таави Рыйвас прокомментировал заявление бывшего лидера центристов Эдгара Сависаара о поддержке Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в России и сказал, что рад, что теперь маски окончательно сброшены.

"Приятно видеть, что маски, которые уже в течение долгого времени еле держались на лице, окончательно сброшены", — передает слова Рыйваса rus.err.ee.

"Если считать сильными сторонами экономическое отставание, военное нападение на соседние страны и отрицание правового государство, то тогда действительно можно сказать, что поддерживаемый Сависааром кандидат на пост президента РФ является сильным руководителем", — отметил Рыйвас.

Сегодня Сависаар в социальной сети Facebook сообщил, что если бы он жил в нынешней России и был бы российским гражданином, то проголосовал бы за нынешнего президента страны Владимира Путина.

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