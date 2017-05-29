Рыйвас на конференции в Харькове: конфликт на Украине влияет на всю Европу

Сегодня в Восточной Украине, в Харькове, проходит конференция по безопасности, на которой выступил вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас. В своем докладе он подчеркнул, что агрессия России на Украине влияет на безопасность во всей Европе и угрожает трансатлантической архитектуре безопасности.

”Невозможно, чтобы военный конфликт на одном краю Европы не повлиял на остальную Европу, — сказал Рыйвас. — Безопасность Европы — единое целое, и происходящее на Украине — наша общая забота”.

Рыйвас отметил, что цель России — дестабилизировать и остальную Европу, используя для этого разные инструменты, от пропаганды и распространения ложной информации до кибератак. ”К гибридным опасностям надо относиться так же серьезно, как и к конвенциональному нападению. Их цели схожи: раздробить Европу и, таким образом, повысить геополитическую значимость России. У Эстонии есть обширные знания на эту тему и, безусловно, должна быть и готовность ими поделиться”.

Вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас находится в Харькове до 31 мая. Помимо участия в конференции он также планирует ряд встреч с украинскими политиками и экспертами по безопасности. Завтра, во вторник, Рыйвас также посетит Славянск, чтобы встретиться с украинскими военнослужащими и получить актуальную информацию из прямых источников.