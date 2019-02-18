Рыбаки, смотрите, какие запреты по выходу на лед действуют с 15 февраля на территории Лыунаской префектуры

Также разрешено выходить на лед Теплого (Лямми) и Псковского озер пешком и на легких транспортных средствах на расстояние не ближе чем на 50 метров от временной контрольной линии.

В то же время запрещается выходить на лед на транспортных средствах на остров Салу и приближаться к устью реки Выханду ближе чем на 200 метров. Нельзя выходить на лед озера Паттина, а также на лед озера между Ухтинина и Пийриссааре. Запрещено выходить на лед в южно-восточном направлении от Пийриссааре.