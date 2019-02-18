18.02.2019, 13:40

Рыбаки, смотрите, какие запреты по выходу на лед действуют с 15 февраля на территории Лыунаской префектуры


rus.delfi.ee
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Talvine kalapüük Peipsi järvel
Talvine kalapüük Peipsi järvelFoto: Anni Õnneleid

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что на территории Лыунаской префектуры начиная с 15 февраля разрешено выходить на лед Чудского озера в Тартуском и Йыгеваском уездах пешком и на легких транспортных средствах на расстояние не ближе чем на 200 метров от временной контрольной линии.

Также разрешено выходить на лед Теплого (Лямми) и Псковского озер пешком и на легких транспортных средствах на расстояние не ближе чем на 50 метров от временной контрольной линии.

В то же время запрещается выходить на лед на транспортных средствах на остров Салу и приближаться к устью реки Выханду ближе чем на 200 метров. Нельзя выходить на лед озера Паттина, а также на лед озера между Ухтинина и Пийриссааре. Запрещено выходить на лед в южно-восточном направлении от Пийриссааре.

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