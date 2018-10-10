10.10.2018, 18:50

"Рядовые с АК на восточную границу охотиться на контрабандистов? Вы серьезно?" План центристов раскритиковали и партнеры, и оппозиция

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rus.delfi.ee
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"Рядовые с АК на восточную границу охотиться на контрабандистов? Вы серьезно?" План центристов раскритиковали и партнеры, и оппозиция
Ekspress Meedia

План об укомплектованной военной охране границы вызвал шквал критики в социальной сети, где резко высказались реформисты, но противостояние показали и партнеры по правительству — член Isamaa, министр обороны Юри Луйк и социал-демократ, министр внутренних дел Андрес Агвельт.

Центральное предвыборное обещание Центристской партии в области государственной обороны — обеспечить военную охрану на восточной границе. На границу центристы хотели бы направить прошедших базовое обучение солдат-срочников.

Таави Рыйвас прокомментировал в Facebook, что у Центристской партии отсутствует всяческое представление о гособороне, срочной службе и охране границы. "Срочник и после базового курса солдата является находящимся на обучении солдатом, а не каторжником, которому можно было бы давать наполовину случайные дополнительные задания. Пограничник — это профессионал, работа которого требует специфических навыков, как с людьми, так и с техникой", — написал он.

"Вы серьезно? Рядовые с АК на восточную границу охотиться на контрабандистов? Что будет с военной выучкой и профессиональными пограничниками?" — возмутился член Кайтселийта Рыйвас.

Его однопартиец Ханно Певкур тоже обругал Центристскую партию в соцсети. "Охрана границы уже давно не просто прогулка по границе. Это прежде всего технические способности высшего уровня, профессиональные пограничники с профессиональной выучкой вместе с находящимися дальше от границы полицейскими и сотрудничество со структурами безопасности и обороны", — написал Певкур.

"Считать, что пестрая форма охраняет границу лучше, это зашоренное мышление", — написал он.

Министр обороны Юри Луйк написал, что идея Центристской партии предполагала бы продление срочной службы. "Это решение предполагало бы дополнительные средства и технику и значительные дополнительные расходы, неправильно подавать это как дешевое решение", — написал он в пресс-сообщении.

Луйк указал на существенное противоречие с законодательством в плане Центристской партии. "Постоянное использование Сил обороны при выполнении задач внутренней обороны не согласуется и с Конституцией", — написал он. "Пересадка подразделений сферы управления Министерства внутренних дел в сферу управления другого министерства вызовет неразбериху в линии подчинения, такое двойное подчинение также не делает возможным эффективный гражданский контроль и означало бы возвращение в 1990-е. У Эстонии нет хорошего опыта с военизированными подразделениями внутренней обороны, вспомним, например, судьбу оперативного полка внутренней обороны", — напомнил Луйк.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт также раскритиковал план центристов и удивился, что этого хотят в ситуации, когда на границах строят технологичное наблюдение высшего уровня. "Военизированная погранохрана, которая означала бы охрану границы отправкой срочников на так называемую практику, звучит как принудительная замена строительству современной государственной границы. Центристская партия хочет вернуться во времени назад, где погранохрана и означала патрули, физическую человеческую силу. Это в ситуации, когда последние годы показали, что угрозы другие и технологии играют все большую роль как на стороне защиты границы, так и на стороне нападения на нее", — сообщил Анвельт.

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"Погранохрана во всем Евросоюзе организована на одинаковых основаниях, что означает, что это гражданская, а не военная организация. Центристская партия хочет отойти от общих принципов Евросоюза?" — описал Анвельт.

По словам министра, на практику на восточную границу ежегодно идут 400 кадетов полиции и погранохраны, пограничника готовят два года. По словам Анвельта, при отправке молодых солдат на границу из них не получилось бы ни хорошего солдата, ни хорошего пограничника.

"Предложение восстановить военную охрану государственной границы кажется, к сожалению, одним непродуманным предвыборным обещанием, которое никак не ускорит строительство нашей внешней границы, и ликвидация долга длиною в четверть века перед эстонским народом еще больше отодвинется", — подытожил Анвельт.

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