27.06.2017, 14:32

Рядом с развязкой в Хааберсти посадят 280 деревьев

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rus.delfi.ee
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Рядом с развязкой в Хааберсти посадят 280 деревьев
Foto: Rauno Volmar

В окрестностях строящейся в столичном районе Хааберсти новой транспортной развязки планируется высадить 280 новых деревьев, заявил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас.

По его словам, в ходе реконструкции перекрестка будут высажены 280 новых деревьев и свыше 1600 кустарников, передает во вторник "Раэпресс".

"Перекресток в Хааберсти — это болевая точка для города, поэтому я прошу защитников серебристой ивы понять, что стоящие в ожидании проезда автомобили своими выхлопами несопоставимы по вредности с вырубкой одного дерева", — добавил Таави Аас.

"Если строительству любого шоссе или железной дороги будут сопутствовать попытки сиюминутной политической игры в расчете набрать пункты и заявить о себе, то развитие у нас вообще остановится", — обратился Аас к городской оппозиции.

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