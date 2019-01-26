"Рвота может отражать, что свекровь против рождения ребенка". В эстонских больницах беременным активно раздают странную литературу

Однажды в декабре во вторник вечером ждущая ребенка Кристи* пошла посмотреть, что из себя представляет йога для беременных в Пельгулиннаском роддоме, и сразу в начале урока была шокирована. "Инструктор по йоге Аале-Трийну Соннь сказала, что у нее есть для раздачи несколько книг, последние четыре остались. Я взяла одну и, когда посмотрела содержание, испугалась, — рассказывает Кристи. — Там была глава "Лечение малыша природными и гомеопатическими средствами". По словам Кристи, ни у кого не было времени углубляться в книгу, потому что сразу продолжили урок йоги. Листая позднее дома, она нашла в книге место, где было написано: "Рвота может отражать противостояние рождению ребенка, причем иногда это может быть противостояние не самой женщины, а кого-то из близких — мужа, матери или свекрови".