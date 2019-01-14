Русскоязычные школы приглашаются присоединиться к программе против травли KiVa

KiVa — это научно-обоснованная программа, разработанная исследователями из Университета Турку в Финляндии, которая предусматривает различные конкретные мероприятия по профилактике, решения случаев и мониторингу травли в школе. Например, на специальных профилактических уроках KiVa дети учатся замечать и понимать различные эмоции, противостоять групповому давлению, а также замечать травлю, в нее вмешиваться и многое другое. О программе можно прочитать на сайте www.kiusamisvaba.ee.

Исследования, проведенные в Эстонии и других странах мира, подтверждают, что программа KiVa действительно помогает уменьшить травлю: например, доля жертв травли в эстонских школах, которые применяют программу в течение 5 лет, снизилась примерно на 30%.

В 2018/2019 учебном году в общей сложности 70 школ и учебных мест в Эстонии будут использовать программу KiVa в течение учебного года, что составляет всего около 15% всех школ. В Финляндии 50% школ являются школами KiVa. В этом году ЦУ ”Школа без травли” сможет присоединить к программе еще 25 школ, в том числе до 10 школ с русским языком обучения. Это будет означать, что осенью в Эстонии будет почти 100 школ KiVa, что составит почти 19% от всех школ.