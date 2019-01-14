14.01.2019, 15:10

Русскоязычные школы приглашаются присоединиться к программе против травли KiVa

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rus.delfi.ee
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Kiusamine 8VK03AUG11A41
Kiusamine 8VK03AUG11A41Foto: Vallo Kruuser

До 15 февраля ЦУ ”Школа без травли” (Kiusamisvaba Kool) снова ищет школьные коллективы, которые готовы с этой осени более систематически предотвращать и сокращать травлю в своих школах, внедряя для этого программу KiVa, которая уже многократно доказала свою действенность. Впервые целевое учреждение надеется привлечь до 10 русскоязычных школ по всей Эстонии.

KiVa — это научно-обоснованная программа, разработанная исследователями из Университета Турку в Финляндии, которая предусматривает различные конкретные мероприятия по профилактике, решения случаев и мониторингу травли в школе. Например, на специальных профилактических уроках KiVa дети учатся замечать и понимать различные эмоции, противостоять групповому давлению, а также замечать травлю, в нее вмешиваться и многое другое. О программе можно прочитать на сайте www.kiusamisvaba.ee.

Исследования, проведенные в Эстонии и других странах мира, подтверждают, что программа KiVa действительно помогает уменьшить травлю: например, доля жертв травли в эстонских школах, которые применяют программу в течение 5 лет, снизилась примерно на 30%.

В 2018/2019 учебном году в общей сложности 70 школ и учебных мест в Эстонии будут использовать программу KiVa в течение учебного года, что составляет всего около 15% всех школ. В Финляндии 50% школ являются школами KiVa. В этом году ЦУ ”Школа без травли” сможет присоединить к программе еще 25 школ, в том числе до 10 школ с русским языком обучения. Это будет означать, что осенью в Эстонии будет почти 100 школ KiVa, что составит почти 19% от всех школ.

По словам Кристиины Трейал, члена правления ЦУ ”Школа без травли”, в эстонских школах еще много работы в сфере практики предотвращения травли. ”Долгосрочной целью нашего ЦУ является то, чтобы в каждой эстонской школе были приняты продуманные, систематические и эффективные меры по предотвращению и уменьшению травли. Основываясь на исследования, мы считаем, что программа KiVa предлагает школам наиболее эффективный и универсальный инструментарий для предотвращения, разрешения случаев травли и постоянного мониторинга ситуации в школе ”, — говорит Трейал.

Чтобы присоединиться к программе, школьные коллективы должны проинформировать ЦУ о своем желании, заполнив веб-форму на странице www.kiusamisvaba.ee, которая также доступна на русском языке. Затем со школой свяжутся, чтобы договориться о встрече, на которой будут обсуждаться все вопросы, связанные с реализацией программы. За встречей следует подготовительный период, в течение которого (1) директору предоставляется поддержка для управления необходимыми изменениями в его / ее команде, (2) школьные коллективы обучают замечать травлю и останавливать произошедшие инциденты, (3) проводится первичный опрос школьников для составления анализа текущей ситуации, и (4) школы оснащаются необходимыми материалами для использования программы KiVa.

Чтобы предоставить больше информации о программе до присоединения к ней, ЦУ организует 22 января в Тарту (на эстонском языке) и 24 января в Нарве (на русском языке) ознакомительные мероприятия KiVa, на которых можно будет получить ответы на следующие вопросы: (1) что является, а что не является травлей — что говорит наука; (2) каковы возможности и практика снижения уровня травли в школах мира и в Эстонии, и (3) почему и как работает программа KiVa. Более подробную информацию об ознакомительных мероприятиях также можно найти на сайте www.kiusamisvaba.ee.

Целевое Учреждение ”Школа без травли” было создано в 2012 году с целью сделать эстонские школы свободными от травли. Для этого разрабатываются, основанные на данных исследований, меры; школам предлагается помощь по внедрению данных мер и уделяется внимание повышению осведомленности о путях снижения и пресечения травли.

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