Русскоязычные школы приглашаются присоединиться к программе против травли KiVa

По словам Кристиины Трейал, члена правления ЦУ ”Школа без травли”, в эстонских школах еще много работы в сфере практики предотвращения травли. ”Долгосрочной целью нашего ЦУ является то, чтобы в каждой эстонской школе были приняты продуманные, систематические и эффективные меры по предотвращению и уменьшению травли. Основываясь на исследования, мы считаем, что программа KiVa предлагает школам наиболее эффективный и универсальный инструментарий для предотвращения, разрешения случаев травли и постоянного мониторинга ситуации в школе ”, — говорит Трейал.
Чтобы присоединиться к программе, школьные коллективы должны проинформировать ЦУ о своем желании, заполнив веб-форму на странице www.kiusamisvaba.ee, которая также доступна на русском языке. Затем со школой свяжутся, чтобы договориться о встрече, на которой будут обсуждаться все вопросы, связанные с реализацией программы. За встречей следует подготовительный период, в течение которого (1) директору предоставляется поддержка для управления необходимыми изменениями в его / ее команде, (2) школьные коллективы обучают замечать травлю и останавливать произошедшие инциденты, (3) проводится первичный опрос школьников для составления анализа текущей ситуации, и (4) школы оснащаются необходимыми материалами для использования программы KiVa.
Чтобы предоставить больше информации о программе до присоединения к ней, ЦУ организует 22 января в Тарту (на эстонском языке) и 24 января в Нарве (на русском языке) ознакомительные мероприятия KiVa, на которых можно будет получить ответы на следующие вопросы: (1) что является, а что не является травлей — что говорит наука; (2) каковы возможности и практика снижения уровня травли в школах мира и в Эстонии, и (3) почему и как работает программа KiVa. Более подробную информацию об ознакомительных мероприятиях также можно найти на сайте www.kiusamisvaba.ee.
Целевое Учреждение ”Школа без травли” было создано в 2012 году с целью сделать эстонские школы свободными от травли. Для этого разрабатываются, основанные на данных исследований, меры; школам предлагается помощь по внедрению данных мер и уделяется внимание повышению осведомленности о путях снижения и пресечения травли.