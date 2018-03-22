Русскоязычная газета ”Комсомольская правда” в Северной Европе” ищет покупателя

Газета готова продать часть своих активов, чтобы значительно усилить позиции на рынке русскоязычных СМИ в странах Балтии и Скандинавии доходность. Об этом Delfi сообщил издатель и главный редактор ”Комсомольской правды” в Северной Европе” Игорь Тетерин.

По сообщению российских информационных агентств, владельцы Издательского дома SKP Media, которые издают русскоязычную газету ”Комсомольская правда” в Северной Европе”, приняли решение о продаже своих активов (от 40 и более процентов) заинтересованному инвестору. Общая сумма сделки является предметом переговоров. Однако главным ее условием является то, что значительная часть полученных от продажи средств может быть инвестирована в дальнейшее развитие издания, расширение его читательской аудитории и использование сопутствующих бизнесов для увеличение общей монетизации проекта.

”Комсомольская правда” в Северной Европе” одиннадцать лет присутствует на рынке СМИ региона. В настоящее время является единственным общебалтийским еженедельным русскоязычным изданием, которое распространяется как в печатной, так и электронной версии в странах Балтии (Эстония, Латвия, Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия). Общая аудитории одного номера 100-130 тысяч читателей (в зависимости от времени года).

У электронной версии 100 тысяч читателей каждого газетного номера (уникальных посетителей сайта www.kompravda.eu). Редакция и издательство находятся в Таллинне.

Связь с ИД ”Комсомольская правда” (Москва) осуществляется на основе договора франшизы, откуда редакция получает и самостоятельно подбирает наиболее интересные материалы, публикуя их вместе с региональным контентом. Издание является членом Союза газет Эстонии, Издательский дом SKP MEDIA — членом Торгово-промышленной палаты Эстонии.

Оборотной стороной редакционной и финансовой независимости газеты является то, что владельцы издания вынуждены вести дела в экономном режиме и не в состоянии реализовать все свои возможности на рынке СМИ региона.

Предложение Издательского дома SKP Media о продаже своих активов имеет открытый характер. Оно не предполагает их дробление на нескольких владельцев. В качестве покупателя может выступить как частное, так и юридическое лицо. Инвестируемые средства должны иметь легальное, документально подтвержденное происхождение. Продажа активов офшорным юрлицам исключается.