Русским театром будут руководить Филипп Лось и Маргус Алликмаа

Совет Русского театра принял решение на ближайший год назначить его руководителем нынешнего художественного руководителя театра Филиппа Лося, а бывший председатель правления ERR Маргус Алликмаа займет пост исполнительного директора учреждения.

"Поскольку конкурс на должность члена правления результата не дал, то театр принял сегодня решение на год возложить обязанности члена правления театра, т.е. руководителя театра, на нынешнего худрука — Филиппа Лося, может быть, до следующего конкурса через год", — сказал порталу rus.err.ee председатель совета Русского театра Яак Аллик.

Он пояснил, что помимо Лося, руководить театром также будет Маргус Алликмаа. "Мы приняли к сведению, что господин Лось хочет создать в театре пост исполнительного директора и просит (назначить) на этот пост Маргуса Алликмаа, который, как известно, был девять лет директором Эстонского драматического театра, а потом десять лет директором Эстонского телерадиовещания (ERR)", — добавил Аллик.