Русский музей представляет выставку о последнем императоре России

В Таллинском русском музее (ул. Пикк, 29а) 4 мая открывается выставка ”Яхта ”Штандарт” и семья последнего российского императора”, сообщает Раэпресс.

Экспозиция основана на воспоминаниях и подлинных фотографиях из личного архива капитана 2-го ранга Н.В.Саблина, с 1906 по 1916 год служившего на яхте ”Штандарт”. Значительная часть фотоснимков выполнена совладельцем фотоателье ”К. Е. фон Ган и Кº” — известнейшим русским фотографом А. К. Ягельским, имевшим звание фотографа Его Императорского Величества.

Выставка включает материалы музеев и архивов Эстонии, а также таллинских газет, освещавших визиты Николая II в Ревель и его встречи с французскими и немецкими правителями, проходившие на ”Штандартe”.

В выставочном проекте приняли участие: РОСФОТО, Российский государственный архив Военно-Морского Флота, Российский государственный архив кинофотодокументов.

В Таллинском русском музее открытие выставки приурочено к 100-летию расстрела царской семьи и 150-летию со дня рождения императора Николая II.

Выставка будет открыта до 30 июня.