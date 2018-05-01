Русский музей Эстонии продолжает серию выставок в Рийгикогу

2-го мая 2018 года Русский музей Эстонии открывает выставку, посвящённую творчеству художника Виктора Лешкина, в художественном зале замка Тоомпеа.

Это уже третья выставка, которая проходит в здании Рийгикогу в сотрудничестве канцелярии парламента и Русского музея Эстонии, сообщает музей.

Более 10 лет назад в коллекцию Русского музея Эстонии было передано 13 работ художника и это стало базой для дальнейшего исследования творчества Виктора Лешкина. И сегодня для всех желающих снова открывается возможность увидеть картины, где изображено первое здание Художественного Института, или как в морозной дымке проступает силуэт старой Синаноги.

Художник Виктор Лешкин работал в стиле соцреализма. Выходец из Печерского края, в 15 лет приехал в Ревель, чтоб исполнить свою мечту стать художником. В итоге он получил художественное образование по трем специальностям: декоратор, живописец и скульптор.

В течении 38 лет Виктор Лешкин был преподавателем, доцентом Эстонского Художественного института, вырастив не одно поколение художников. Преподавая базовые предметы — рисование, композицию именно на этих лекциях он закладывал базу для становления будущих художников и не только Эстонии.