01.05.2018, 13:30

Русский музей Эстонии продолжает серию выставок в Рийгикогу


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Русский музей Эстонии продолжает серию выставок в Рийгикогу
Vene muuseum

2-го мая 2018 года Русский музей Эстонии открывает выставку, посвящённую творчеству художника Виктора Лешкина, в художественном зале замка Тоомпеа.

Это уже третья выставка, которая проходит в здании Рийгикогу в сотрудничестве канцелярии парламента и Русского музея Эстонии, сообщает музей.

Более 10 лет назад в коллекцию Русского музея Эстонии было передано 13 работ художника и это стало базой для дальнейшего исследования творчества Виктора Лешкина. И сегодня для всех желающих снова открывается возможность увидеть картины, где изображено первое здание Художественного Института, или как в морозной дымке проступает силуэт старой Синаноги.

Художник Виктор Лешкин работал в стиле соцреализма. Выходец из Печерского края, в 15 лет приехал в Ревель, чтоб исполнить свою мечту стать художником. В итоге он получил художественное образование по трем специальностям: декоратор, живописец и скульптор.

В течении 38 лет Виктор Лешкин был преподавателем, доцентом Эстонского Художественного института, вырастив не одно поколение художников. Преподавая базовые предметы — рисование, композицию именно на этих лекциях он закладывал базу для становления будущих художников и не только Эстонии.

На выставке, среди 17 представленных картин, есть одна, которая выполнена заслуженным художником Украины Исааком Тартаковским. Он считал себя учеником Виктора Лешкина и написал портрет своего учителя.

После выставки картина ”Восстановительные работы перед зданием Художественного института” будет депонирована в новое здание Художественной Академии, а работа ”Сэтуская девушка” в течении некоторого времени будет экспонироваться в Академии Наук Эстонии.

”Это уже наша третья выставка в замке Тоомпеа, что само по себе очень радует,” — заявила член правления НКО Русский музей и куратор выставки Ирина Будрик. По её словам организация выставки была сложной задачей: ” Виктор Лешкин очень интересен как художник. Однако столкнулись с тем, что в открытых источниках информация о нем искажена. Иногда даже года жизни были указаны неверно. Благодаря собранным архивным материалам этот пробел теперь закрыт. Чуть позже все материалы, которые не вошли в буклет этой выставке будут опубликованы на страничке Русского музея Эстонии”.

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Русский музей Эстонии выражает благодарность за содействие в организации выставки депутату Рийгикогу Виктории Ладынской-Кубитс.

Деятельность Русского музея Эстонии ориентирована на русскую историю Эстонии, с целью создания общего культурного пространства как среди эстонцев, так и среди русских. ”Мы желаем показать, что вклад в эстонскую культуру, так и любовь к Эстонии не зависит от национальности. Поэтому нужно ценить друг друга!” — заявила Ирина Будрик.

Выставка работает до конца мая. Вход бесплатный. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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