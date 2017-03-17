"Русский дом" выразил соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Полякова

В четверг ушел из жизни директор Центра русской культуры Юрий Поляков. От имени всего коллектива НКО "Русский дом" и попечительского совета программы ”Стипендия мэра Москвы” Евгений Томберг, глава совета НКО, выразил соболезнования родным, близким, коллегам Юрия Полякова.

"НКО "Русский дом" и попечительский совет программы ”Стипендия мэра Москвы” выражают самое искреннее и глубокое соболезнование родным, близким, коллегам и друзьям по поводу безвременного и скоропостижного ухода из жизни Юрия Тимофеевича Полякова, депутата Таллиннского городского собрания, директора Центра русской культуры, председателя Союза русских просветительских и благотворительных обществ в Эстонии.

В нашей памяти останутся его энергичная, активная жизненная позиция, его деятельность на благо сохранения и развития русской культуры, русских культурных обществ и творческих коллективов, его внимательное и действенное отношение к людям. Мы скорбим вместе с вами".