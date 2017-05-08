Русский Delfi, Стокгольмская школа экономики в Риге и посольство Швеции проведут "Летнюю школу журналистики" для русскоязычной молодежи

Русский Delfi в сотрудничестве с Центром изучения медиа при Стокгольмской школе экономики в Риге и Посольством Швеции в Эстонии организуют уникальный проект для русскоязычной молодежи — "Летняя школа журналистики". Участники — русскоязычные молодые люди в возрасте 15-17 лет, которые живут и/или учатся в таллиннском районе Ласнамяэ.

Летняя школа журналистики пройдет в таллиннском районе Ласнамяэ с 5 по 9 июня 2017 года. Для участников, чьи заявки будут отобраны, обучение и питание — бесплатные. Прибавьте к этому общение, новые знакомства и обмен опытом!

Обучение в Летней школе проведут известные профессиональные журналисты Эстонии, Латвии и России.

Программа — даты и темы:

5 июня: "Введение в журналистику". Константин Бенюмов — главный редактор theRunet.com, московский журналист, историк и музыкант, работал в "Коммерсанте" и "Ленте.ру".

6 июня: "Советы и секреты: как написать статью". Николай Караев — по образованию экономист, профессиональный журналист с 2002 года. Работал журналистом и редактором в газетах ”День за Днем”, ”Вести Неделя Плюс”, ”Postimees на русском языке”, с 2016 года — сотрудник портала Rus.Postimees. Сотрудничал с рядом других эстонских и российских изданий. Дважды становился лауреатом премии Союза газет Эстонии.

7 июня: "Техника создания видеосюжетов и ведения интервью". Евгения Волохонская-Сауманн — в тележурналистике с 2004 года, когда пришла в ежедневную новостную передачу на ETV "Актуальная камера" обычным репортером. Сейчас — ответственный редактор двух передач на ETV+ : "Актуальная камера+" и "Рабарбар. Наша культура". В свое время была редактором и ответственным редактором дискуссионных передач на ETV2 — "Суд присяжных" и "Треугольник". Член правления и один из основателей некоммерческой организации "Особый мир", объединяющей родителей детей с ограниченными возможностями.

8 июня: "Проверка достоверности фактов". Роман Шлейнов — журналист-расследователь, региональный редактор Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project).

9 июня: Практический тренинг в редакции портала Delfi проведет главный редактор rus.delfi.ee Юлия Родина.

Цель Летней школы журналистики — дать новые знания и вдохновить будущих русскоязычных журналистов Эстонии. Воплощение программы стало возможным благодаря поддержке и финансированию со стороны Шведского института.

Место: занятия пройдут в конференц-зале гостиницы Susi (Peterburi tee 48), а также в редакции портала Delfi (Narva mnt 13).

Участники: 20 молодых людей в возрасте 15-17 лет из таллиннского района Ласнамяэ, интересующихся журналистикой, чьи заявки будут отобраны организаторами.

Язык: обучение в Летней школе журналистики пройдет на русском языке.

Время подачи заявок: до 25 мая (включительно)

ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ — ЗДЕСЬ.

Результаты отбора заявок будут объявлены 1 июня. Организаторы напрямую свяжутся со всеми участниками, чьи заявки будут отобраны.