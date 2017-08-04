Русский Delfi на Фестивале мнений: 16-летние голосуют. Станет ли школа ареной политической борьбы?

11-12 августа, уже на следующей неделе, в Пайде пройдет Фестиваль мнений. Русский Delfi проведет свою дискуссию, посвященную теме местных выборов и голосования 16-летних избирателей.

Тема дискуссии, которую мы организуем совместно с бюро канцлера права: ”16-летние голосуют. Станет ли школа ареной политической борьбы?”. Она пройдет на сцене Ekspress Grupp в пятницу, 11 августа, с 16:30 до 17:30.

Delfi также будет вести прямую трансляцию дискуссии.

Осенью на местных выборах впервые в истории Эстонии будут голосовать молодые люди от 16 и старше. Как изменят свою стратегию политики? Место ли предвыборной пропаганде в школах? И как избиратели-школьники могут изменить расстановку сил?

В дискуссии участвуют:

Вице-мэр Таллинна по вопросам молодежи, культуры и спорта Михаил Кылварт (Центристская партия)

Депутат Рийгикогу Виктория Ладынская (IRL)

Советник канцлера права Владимир Свет

Дебатер и участник программы Noored Kooli Илья Шнитко

16-17-летние избиратели

Модератор: главный редактор русского Delfi Юлия Родина.