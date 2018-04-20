Русский Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге проведут вторую Летнюю школу журналистики для русскоязычной молодежи

11 июня: Советы и секреты: как написать статью — Андрей Титов, главный редактор ”МК-Эстонии” и ведущий телеканала ETV+, имеет 10-летний опыт преподавания в Таллиннском университете. За 20 лет работы журналистом приобрел опыт во всех видах СМИ — радио, телевидение, печать, онлайн.

12 июня: Введение в журналистику — Константин Бенюмов, журналист и редактор Meduza. В журналистике с 2005 года. Писал для крупнейших российских изданий, включая "Коммерсантъ", РБК и "Ленту.ру".

13 июня: Техника создания видеосюжетов и ведения интервью — Евгения Волохонская-Сауманн, журналист и редактор нескольких программ на ETV+. В тележурналистике с 2004 года. Была ответственным редактором дискуссионных передач на ETV2 — "Суд присяжных" и "Треугольник".

14 июня: Проверка достоверности фактов — Солвита Денис-Лиепниеце, доцент Видземской высшей школы, журналист.

15 июня: День в редакции портала Delfi, встреча с главным редактором RusDelfi Дмитрием Кукушкиным и церемония вручения дипломов.

Место: занятия пройдут в конференц-зале гостиницы Susi (Peterburi tee 48) и в редакции портала Delfi (Narva mnt 13).

Занятия будут проходить с 9:00 до 16:30 с перерывом на обед и кофе-паузы.

Участники: 20 молодых людей из Таллинна в возрасте 15-17 лет, чьи заявки будут отобраны.

Обучение в Летней школе пройдет на русском языке.

Время подачи заявок: до 31 мая 2018 (включительно)

Форма подачи заявки — здесь.

http://registration.sseriga.edu/shkola-zhurnalistiki-2018

Результаты отбора заявок будут объявлены 5 июня 2018. Организаторы свяжутся с участниками, которые будут отобраны. За дополнительной информацией обращайтесь к координатору программ Медиацентра SSE Riga в Эстонии Юлии Родиной — julia.rodina@sseriga.edu