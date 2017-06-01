Русские волонтеры: люди хотят делать добрые дела, просто не знают, с чего начать

В бывшем здании детского сада в Ласнамяэ располагается русскоязычная молодежная организация Youth Club Active, члены которой рассказали Delfi, почему они стали добровольцами, и как каждый из нас может изменить мир к лучшему.

Ближайшее мероприятие, где с ними сможете познакомиться и вы — это "Живая библитека" — 3 июня в 12:00 под адресу Выру, 11.

29-летняя Дарья Дьяченко, одна из руководителей организации Youth Club Active (YCA) объясняет, что это — некоммерческая русскоязычная организация, основанная при поддержке детского лагеря ”Чуделяндия” и Ласнамяэской школы по интересам для подростков начиная с 11 лет.

”Пять лет назад мы решили создать НКО Youth Club Active, куда могут вступить молодые люди, которым интересно делать больше, чем предлагает школа и государственный институт знаний. Наша организация — мультиязычная и международная, но мы делаем акцент на привлечение русскоязычной молодежи”, — рассказывает Дарья.

Дать молодежи неформальное обучение

По словам Дарьи, в Эстонии много аналогичных некоммерческих организаций, но зачастую русскоязычная молодежь мало знает о возможностях европейских программ. Поэтому и было решено основать НКО для тех, чей родной язык не эстонский.

На сегодняшний день в YCA входят 334 молодых жителей Эстонии, правда, некоторые из них родом из России, Украины и других стран. YCA — единственная русскоязычная организацияв Эстонии, которая имеет такой разнообразный спектр деятельности.

Среди последних проектов молодежного клуба — подарки блокадникам, установка экологических знаков в парке Пирита, указывающих на местоположение ближайшего мусорного контейнера, и социальный проект "Живая библиотека", где представители разнообразных групп, попадающих под разные стереотипы и предубеждения, рассказывают о себе.

Молодежный клуб предлагает различные формы так называемого "неформального обучения": ездить по проектам; заниматься волонтерской деятельностью; принимать участие в молодежных тренингах, форумах, семинарах, мастерских; изучать иностранные языки и культуры — в общем, расширять свой кругозор о том, что происходит в современном обществе.

Youth Club Active Foto: Karin Kaljuläte

”Мы существуем за счет благотворительных, европейских и местных фондов. Чем больше проектов мы пишем в разные фонды, тем больше возможностей у нашей молодежи. За последние два года большую часть проектов написали сами ребята, что помогает развитию и точно пригодится им в будущем”, — отмечает Дарья.

Сама она начала карьеру молодежного работника еще будучи подростком — в детском лагере ”Чуделяндия”, где до сих пор работает вожатой. С 16 лет Дарья Дьяченко стала ездить по различным проектам программы Erasmus+.

Дарья хочет изменить мир к лучшему, а не просто сидеть у компьютера: ”Я работала за рубежом и в какой-то момент поняла, что проблемы в Эстонии ничем не отличаются. Поэтому в своей стране, в том городе, где я родилась, где я живу всю жизнь, я хочу менять что-то, и я могу это делать через свою профессию”.

Волонтерская деятельность не оплачивается, но есть масса плюсов: практика, опыт, саморазвитие. ”Добрым делам нет предела. Люди хотят делать добрые дела, они просто не знают, с чего начать”, — уверена Дарья.

Иностранные волонтеры любят Эстонию

YCA также отправляет местных молодых людей в качестве волонтеров в Европу в рамках программы Европейской волонтерской службы (ЕВС), а также принимает зарубежных волонтеров, которые проводят в Эстонии от пары месяцев до одного года.

20-летняя Кира Мариа Дюмпельманн в декабре 2016 года приехала в Эстонию на год из немецкого города Хагена. Здесь она проводит мастерские в молодежном центре, дает неформальные уроки немецкого в школах и помогает в детском саду для детей с особыми потребностями.

У себя дома в Германии Кира входила в скаутскую организацию и после окончания школы решила перед поступлением в университет поехать за рубеж в рамках ЕВС и нашла проект, который ей по душе — YCA в Эстонии.

”У меня отличные впечатления об Эстонии. Эта страна хорошо подходит иностранцам для жизни. Что касается общества, я провожу больше времени в русскоязычной среде, и хотя она отделена от эстоноязычной, но между ними есть много общего”, — рассказала нам Кира.

Что, на ее взгляд, нужно поменять в Эстонии? Кира считает, что наше общество должно быть более открытым, потому что люди все еще иногда реагируют странно, слыша иностранную речь. В остальном же она довольна своим выбором. Дарья говорит, что волонтеры часто остаются в Эстонии.

Улучшить общество через социальные проекты

Youth Club Active стала первой русскоязычной организацией, которая удостоился знака ”Друг волонтера”, который вручается проявляющим себя в благотворительной и волонтерской деятельности организациям.

”Я познакомилась с концепцией "Живой библиотеки" в Грузии, где была на тренинг-курсе на тему организации мирных протестов и миротворческой деятельности. Идея зацепила меня”, — говорит 27-летняя Анна Морозова, член YCA и организатор проекта "Живая библиотека".

Анна, организатор Живой библиотеки Facebook

По ее словам, библиотека позволяет через личное общение в открытой обстановке понять, что мы все — прежде всего люди, у каждого из нас есть своя история, свои цели, свои особенности, но это не должно мешать нам в общении друг с другом.

Дарья отмечает, что на "Живую библиотеку" будут приглашены несколько классов столичных школ, чтобы расширить знания на тему толерантности и дискриминации. Также в планах провести такое мероприятие в рамках летнего лагеря, куда дети отправятся вместе с родителями.

”С родителями сложнее — они тяжелы на подъем. Хотелось бы взрослому поколению тоже показать, что люди бывают разные, и нужно к этому проще относиться и быть добрее”, — призывает Дарья.

”В различиях — сила. Различия делают наше общество многогранным, интересным, функциональным, в конце концов. Но, к сожалению, от устоявшихся стереотипов очень сложно избавляться, они действуют порой очень тонко на подсознательном уровне”, — отмечает Анна Морозова.

”Ведь мы все хотим, чтоб следующее поколение было гармоничным, счастливым, реализованным, не так ли?” — улыбается девушка.

"Живая библиотека" на русском языке состоится 3 июня с 12:00 до 15:00 под адресу Выру, 11 в Таллинне. Информация о мероприятии находится здесь — clubactive.eu/human.