В правозащитный центр ”Китеж” поступила информация о том, что в одной из частей Сил обороны Эстонии в качестве строевой песни разучивают на эстонском ”Песню лесных братьев”, в которой говорится про убийство русских тибл (оскорбительное наименование русских, — прим. авт.).

В пресс-сообщении центра говорится, что русские срочники возмущены тем, что им предлагают петь: ”убиваю русских тибл”

Буквально в ней содержатся следующие строки:

”Моих мать и отца расстреляли, дорогая отправлена в Сибирь.

Теперь брожу по болотам и тропам и убиваю русских тибл” (”Mu ema, isa lasti maha. Ja kallim viidi Siberi. Nüüd hulgun mööda soid ja radu. Ja tapan vene tiblasid”).

Текст этой песни вызвал возмущение у русских срочнослужащих.

26 февраля 2018 года Правозащитный центр ”Китеж” направил запрос в Министерство обороны Эстонии с копией Канцлеру права и Уполномоченной по равноправию. В запросе правозащитники поинтересовались — соответствует ли эта информация действительности, и если да, то считают ли в Министерстве обороны правомерным использовать в качестве строевой песню с призывом убивать русских.

Накануне к DELFI обратилась мать одного из солдат-срочников, проходящих службу в Тапа, высказав свое возмущение тем, что военнослужащим предлагают исполнять такую песню.

По ее словам, она поинтересовалась, как такое возможно у руководства части, в которой служит ее сын, а там ей дали пояснение, что ”Песня лесных братьев” в официальный песенник не входит, а была предложена одним их военнослужащих.

Получив пресс-сообщение центра ”Китеж”, DELFI взял комментарий у его руководителя Мстислава Русакова.

- Мама солдата к вам в "Китеж" не обращалась?

- У меня другой источник. Не этот. Но дело происходит там же. Я не могут полностью разглашать, кто ко мне обратился, по понятным причинам. Поэтому давайте ориентироваться на публичные источники. Судя по тому, что написано в Facebook, все произошло в Тапа.

- Бывали ли в вашей практике подобные случаи?

- Конкретно таких — нет. Но тут уже в обсуждении в Facebook одна женщина написала, что эту же же песню учил в 2002 году в Куперьяновском батальоне её сын.

- Пытались ли русскоязычные солдаты высказывать протест или нежелание петь эту песню?

- Да, пытались. И именно сегодня этот вопрос будет решаться их командованием. То есть будет к ним применена какая-то санкция за отказ учить песню или не будет.

- Какие дальнейшие шаги намерен предпринять центр Китеж?

- Пока ждём ответа от Министерства обороны, а дальше будет видно.

- Как Вы думаете, если к русскоязычным солдатам применят какие-то санкции, они станут дальше протестовать? Вы поддерживаете связь со своим источником?

- Да, связь поддерживаю. Как солдаты будут реагировать, спрогнозировать сложно. Но думаю, что сейчас уже бояться должны не солдаты, а те, кто заставляет их учить подобные песни. Волна пошла. Есть резонанс.

Русаков отмечает, что ”Песня десных братьев” вызвала неприятие и у срочников-эстонцев: ”Их это поразило больше чем русских”. Он надеется, что это их искренняя позиция.

Комментарий Генерального штаба Сил обороны Эстонии

Отдел стратегических коммуникаций Генерального штаба Сил обороны Эстонии прокомментировал пресс-релиз центра "Китеж" заверив, что исполнение такого варианта песни военнослужащими просто невозможно.

"В Силах обороны такой вариант песни не исполняется. Строевые песни утверждаются командованием подразделений, поэтому приведённый в статье вариант песни не может быть одобрен для какого-либо подразделения", - подчеркивают в Генеральном штабе Сил Обороны.

Возможно, это была шутка или провокация

По сведениям из наших источников, во многих частях и подразделениях Сил обороны проводятся конкурсы на лучшую песню для исполнения по время марша. И не исключено, что кто-то из военнослужащих мог найти в интернете вышеприведенный вариант текста "Песни лесных братьев" и принести на конкурс распечатанный листок ради шутки или провокации.

В любом случае, как уверяют наши источники, командир подразделения ни в коем случае не пропустил бы подобный текст для исполнения. И уж тем более ни о каком принуждении к исполнению таких куплетов не может идти речи.