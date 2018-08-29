Русские школы готовятся к новому учебному году. Учителей не хватает, число учеников снижается, зарплаты растут

Средний возраст учителя в Эстонии в прошлом учебном году составлял 48 лет. Контингент учителей стареет, растет доля тех, кто работает в школе в возрасте 65 лет и старше, что напрямую связано с общими тенденциями — стареет население, людей трудового возраста становится меньше, работать приходится дольше. Сфера образования не является исключением.

Разумеется, следует работать над тем, чтобы у учителей была смена — чтобы молодые люди, в первую очередь лучшие выпускники школ, хотели идти работать в школы. Одна из проблем, которая препятствует тому, чтобы молодые учителя находили себе работу, связана с организацией труда в школах и тем, как курируют работу подведомственных школ местные самоуправления — очень много учителей в Эстонии работает с частичной нагрузкой.

Если смотреть на цифры, то на самом деле в Эстонии работает порядка 15 000 учителей, при этом рабочих мест в общеобразовательных школах насчитывается около 12 300. Это значит, что и вакансии в школах зачастую открыты на работу с частичной нагрузкой и соответствующей зарплатой, что не мотивирует молодых учителей идти работать в школы.

Молодежь ждет от школ того же, что и от других работодателей — помимо достойной зарплаты нужны еще и карьерные перспективы, гибкое отношение со стороны руководства, хорошая рабочая среда. Школы и их содержатели должны понимать, что для того, чтобы получить хорошего учителя, им приходится конкурировать не только с другими школами, но и с работодателями из других сфер деятельности. При этом школы должны думать и о том, как оказывать поддержку молодому учителю, чтобы через несколько лет работы он не ушел на другую должность. Большое значение имеет и общая школьная культура, отношение к работе учителя в обществе.

Платить стали больше

Зарплата учителей за последние пять лет выросла почти на 60% — если в 2012 году средняя брутто-зарплата учителя муниципальной школы составляла немного большим 800 евро, то в 2017 году — 1281 евро, то есть 105% от средней зарплаты в стране. Увеличение зарплаты учителей по-прежнему в приоритете, цель — сделать так, чтобы к 2020 году средняя зарплата учителя была равна или превышала среднюю зарплату работника с высшим образованием и составляла 120% от средней зарплаты в Эстонии. С учетом того, что средняя зарплата в стране быстро растет, сделать этот будет непросто. Значительно выросла, например, и зарплата воспитателей детских садов — для того, чтобы мотивировать местные самоуправления подтянуть уровень зарплаты воспитателей к уровню зарплат школьных учителей, им выделяются дополнительные средства.

Небольшой положительный сдвиг наблюдается в том, что касается конкурса при поступлении в вузы на педагогические специальности. В 2016 году он был ниже среднего (средний показатель 1,0, на специальность учителя — 0,9), но в 2017 году он сравнялся со средним показателем. Конкурс растет на учебные программы педагогов как дошкольных учреждений, так и учителей общеобразовательных школ и профессиональных училищ.

В качестве положительного момента можно отметить то, что учителя русскоязычных школ в последние годы проявляли большую активность при участии в различных курсах дополнительного образования.

В среднем 79% учителей русскоязычных школ в период с 1 сентября 2014 по 31 августа 2017 принимали участие в курсах (общий показатель по всем общеобразовательным школам составляет 73%). Активнее всего — учителя русскоязычных школ в Ида-Вирумаа, если смотреть на объемы пройденных курсов — средний объем пройденных курсов у учителей русскоязычных школ Ида-Вирумаа составляет 55,3 академических часов (средний показатель по всем общеобразовательным школам — 51 академический час, по русскоязычным — 52,7).

Также, чтобы поддержать преемственность поколений учителей в школах, государство проводит несколько отдельных программ — дополнительные курсы для опытных директоров школ, чтобы они могли стать наставниками для более молодых, программы для свежеиспеченных и потенциальных директоров школ, возможности стажировки за границей.

Пособия и премии

В этом году расширился круг тех учителей, кто может ходатайствовать о подъемном пособии — оно предназначено для молодых педагогов и опорных специалистов, которые идут работать в школу непосредственно после окончания вуза, и составляет почти 13 000 евро. Если раньше пособие получали те, кто работал в школах за пределами крупных городов, то с этого года пособие выплачивается и тем, кто идет работать в школы Таллинна и Тарту.

Однако, как уже было сказано, важно не только то, чтобы работа учителя достойно оплачивалась, но и то, чтобы и общество, и сами учителя лучше понимали ценность своего труда.