”Русская школа Эстонии” заявила в Европарламенте о дискриминации русского национального меньшинства в Эстонской Республике.

На совместном заседании Федералистского союза европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ) и Комиссии Регионов ЕС (Европарламент), которое проходило с 30 ноября по 1 декабря в Брюсселе, обсуждались положительны примеры сотрудничества регионов и национальных меньшинств. На встрече выступали представители Европарламента, Комитета регионов ЕС, главы регионов, где проживают национальные меньшинства. НКО ”Русская школа Эстонии” на заседании представлял член правления организации Дмитрий Сухорослов.

”За 26 лет независимости Эстонии около половины русских так и не получили эстонского гражданства. Значительная часть остается до сих пор вообще лицами без гражданства. Эстонские власти с момента восстановления независимости в 1991 году проводили сознательную политику отстранения русских от управления страной. Эта политика привела к нынешнему положению в области гражданства и прав человека”, — отметил Сухорослов.

На заседании еще раз подчеркнули важность европейской гражданской инициативы Minority SafePack, направленной на защиту прав национальных меньшинств. Задачей является сбор 1 миллиона подписей (во всей Европе) к началу апреля 2018 года.