Русаков: идея создания новой партии практически реализовалась, но она получила другую форму

Сегодня в Таллинне, в Национальной библиотеке прошел съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), на котором была принята генеральная линия, а также избраны новые руководители партии. Сопредседателем партии был избран Мстислав Русаков.

Русаков входил в группу активистов, которые около полугода работали над проектом создания Партии народов Эстонии (ПНЭ). Недавно стало известно, что активисты создания ПНЭ вступили в ОЛПЭ.

"Идея создания партии практически реализовалась, единственное что — она получила другую форму: вместо создания новой партии получилось вхождение уже в существующую партию. А с учетом того, что идеологии практически идентичны, то разницы и нет. Главное сейчас — наполнить партию новым содержанием, новыми силами, чтобы она реанимировалась и стала живой партией", — ставит задачи перед "обновленной" партией Русаков.

В видеоинтервью вы узнаете, с каким призывом Русаков обратился к русским читателям Delfi.