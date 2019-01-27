27.01.2019, 13:22

Руководству Силламяэ повысят зарплату

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rus.delfi.ee
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Tõnis Kalberg
Tõnis KalbergFoto: Aleksei Starkov, Aleksei Starkov

Городское собрание Силламяэ в четверг, 31 января, обсудит вопрос новых окладов руководителей города. Зарплата мэра и председателя городского собрания вырастет на 10%.

В проекте решения городского собрания говорится, что зарплата мэра и председателя городского собрания с нынешних 2500 до 2750 евро, а зарплата вице-мэров — с 2000 до 2250 евро, пишет rus.err.ee.

Размер компенсации члену городского управления, который не получает зарплаты, повысится с 400 до 500 евро.

Решение должно вступить в силу с 1 февраля.

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