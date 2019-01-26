Руководство Таллинна ознакомилось с реставрируемым собором

Таллинн выделил на реставрацию этого сакрального здания, входящего в дворовый ансамбль на улице Вене, 16, 125 тысяч евро. Суммарная стоимость реставрационных работ составила 279 264 евро.

Михаил Кылварт подчеркнул, что собор — памятник культуры и архитектуры, привлекающий внимание и ставший одной из достопримечательностей города. Поэтому город должен был позаботиться о его сохранности и приведении в порядок. Ознакомившись со сделанным, он выразил удовлетворение ходом реставрации и уверенность, что вскоре начнутся работы второго этапа.

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На первом этапе отреставрирован южный фасад, частично заменена крыша, обновлены внутреннее оформление, двери главного входа, люстры, исповедальни, роспись стен и алтаря и пр.Первым высоким посетителем, ознакомившимся с ходом реставрационных работ стал папа Франциск во время своего визита в Таллинн минувшей осенью.

Теперь на очереди реставрация подвального этажа, пола хоров, установка вентиляции и многое другое, включая реставрацию картины "Вознесение Христа". .