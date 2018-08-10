Руководство соцдемов утвердило Рене Таммиста кандидатом на пост министра предпринимательства



"Посвящу себя на все сто процентов своим новым вызовам. Проведу черту под предыдущей работой, и менее чем через неделю Палата по возобновляемой энергии получит нового руководителя", — сказал Таммист журналистам.

Своими приоритетами Таммист назвал развитие электронного государства, сотрудничество с начинающими компаниями, реализацию экспортного потенциала предприятий, энергоэффективность зданий и решение вопросов чрезмерного регулирования. Он добавил, что не собирается отказываться от планов уходящего министра, и программа арендного жилья будет продолжаться.

Председатель СДП Евгений Осиновский сказал, что мнение руководства партии в отношении Таммиста было единодушным. "Заседание руководства партии было веселым и дружелюбным. Таммист является членом партии в течение длительного времени. Я взвешивал различные варианты и обсуждал их с однопартийцами. Мы посчитали, что Таммист — это тот человек, который может быстро переключиться из одной сферы на другую, и, кроме того, он давний член партии"

Внеочередная сессия Рийгикогу, на которой новый министр может принести присягу и вступить в должность, с большой вероятностью состоится 22 августа, большинство парламентских фракций согласны с этой датой.