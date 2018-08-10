10.08.2018, 13:52

Руководство соцдемов утвердило Рене Таммиста кандидатом на пост министра предпринимательства

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rus.delfi.ee
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Taastuvenergia 100% kava tutvustus-4Foto: Ilmar Saabas

обравшееся в Пайде на Фестивале мнений руководство Социал-демократической партии Эстонии (СДП) неа своем заседании удтвердило кандидатуру Рене Таммиста на пост министра предпринимательства и инфотехнологий. Таммист, чтобы избежать конфликта интересов, обещал уйти с поста руководителя Палаты возобновляемой энергии.


"Посвящу себя на все сто процентов своим новым вызовам. Проведу черту под предыдущей работой, и менее чем через неделю Палата по возобновляемой энергии получит нового руководителя", — сказал Таммист журналистам.

Своими приоритетами Таммист назвал развитие электронного государства, сотрудничество с начинающими компаниями, реализацию экспортного потенциала предприятий, энергоэффективность зданий и решение вопросов чрезмерного регулирования. Он добавил, что не собирается отказываться от планов уходящего министра, и программа арендного жилья будет продолжаться.

Председатель СДП Евгений Осиновский сказал, что мнение руководства партии в отношении Таммиста было единодушным. "Заседание руководства партии было веселым и дружелюбным. Таммист является членом партии в течение длительного времени. Я взвешивал различные варианты и обсуждал их с однопартийцами. Мы посчитали, что Таммист — это тот человек, который может быстро переключиться из одной сферы на другую, и, кроме того, он давний член партии"

Внеочередная сессия Рийгикогу, на которой новый министр может принести присягу и вступить в должность, с большой вероятностью состоится 22 августа, большинство парламентских фракций согласны с этой датой.

Премьер-министр Юри Ратас заявил в пятницу ERR, что он согласен с кандидатом от СДП на эту должность и готов представить кандидатуру Таммиста на утверждение президенту.

Нынешний министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало представила заявление об отставке с поста министра 23 июля. За день до этого она вышла из рядов Социал-демократической партии. Последним днем ее работы в правительстве станет 23 августа.

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