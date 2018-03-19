Руководство Центристской партии выступило за то, чтобы Нестор и Ээсмаа продолжили свою работу

Правление Центристской партии предложило парламентской фракции центристов поддержать кандидатуру социал-демократа Эйки Нестора на посту спикера Рийгикогу, а также переизбрать первым вице-спикером Энна Ээсмаа. Кроме того, правление партии выступило за то, чтобы действующее руководство фракции продолжило работу в прежнем составе.

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, спикер парламента Эйки Нестор, а также первый вице-спикер Энн Ээсмаа хорошо зарекомендовали себя в качестве руководства Рийгикогу, поддерживая рабочую атмосферу в парламенте, а также стараясь найти во всем общие точки соприкосновения. ”Их сбалансированный и обстоятельный стиль руководства сегодня необходим как никогда. Учитывая, что оппозиция за столь короткое время предлагает уже третьего кандидата на пост второго вице-спикера. Парламент нуждается в стабильной и рабочей обстановке, а не в очередных политических играх”, — отметил Ратас.

Кроме того, правление центристов также предложило депутатам-центристам поддержать на посту руководства фракции Центристской партии прежнее руководство: председателя Керсти Сарапуу и ее заместителей Эрки Сависаара и Валерия Корба.