Руководителя Таллинской филармонии решено не менять

Работу на посту директора Таллинской филармонии, как сообщает Раэпресс, предложено продолжить Маргит Тохвер-Айнтс, с которой будет заключен договор еще на пять лет.

Комментируя это решение конкурсной комиссии, ее председатель — вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что Маргит Тохвер-Айнтс проявила себя как эффективный руководитель, ставящий перед собой четкие организационные цели и добивающийся их достижения. Кылварт сообщил также, что в ближайшее время кандидатура Тохвер-Айнтс будет предложена на утверждение Таллинской городской управе.

Маргит Тохвер-Айнтс руководит Таллинской филармонией с мартa 2014 года. Она окончила Эстонскую академию музыки и театра по классу рояля, училась в лондонской Guildhall School of Music and Drama´s, получила в Эстонкой академии музыки и театра степень магистра по специальности организатора культуры. работала продюсером Государственного симфонического оркестра Эстонии, заместителем директора Таллинского музыкального училища, организовывала оркестровые концерты как в Эстонии, так и за рубежом.

Таллинская филармония — организатор концертов самого широкого амплуа в Эстонии. В Доме Братства Черноголовых работает ее камерный оркестр, проходят его концерты, а также заседания джазово-литературного клуба. Самое крупное мероприятие, проводимое филармонией, — фестиваль Биргитты, пользующийся мировой известностью. Художественным руководителем филармонии в 2002-2016 годах был Эри Клас, после смерти которого его место занял Ристо Йоост.