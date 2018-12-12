Руководителя районного собрания Пирита сместили с должности — в чем причина?

”Несмотря на то, что Юлле Раясалу приводит спекулятивные обоснования, голосование за смещение ее с должности руководителя не связано ни с одной спекуляцией. Ее стиль управления был неприемлем для членов районного собрания, и ей неоднократно делались замечания в устной форме”, — прокомментировали ситуацию восемь депутатов.

Главной причиной недоверия депутаты назвали некомпетентный стиль управления. ”На заседаниях Юлле Раясалу ведет себе невежливо — она оскорбляет людей, использует неуместный тон, настойчиво диктует решения и высказывает ложные утверждения. Подобный стиль управления начал портить рабочую обстановку”. По словам депутатов, избрание нового руководителя необходимо для того, чтобы сохранить спокойную рабочую обстановку, способствующую соблюдению интересов района.

По словам старейшины района Алины Тубли, новый руководитель будет избран 17 декабря. ”Я тоже слышала об упреках со стороны членов районного собрания. Поскольку районное собрание функционирует независимо, то речь идет об их внутреннем деле, и в данном случае районная управа может лишь напомнить, что все принимаемые решения должны исходить из интересов нашего района”, — сказала Тубли.