Руководители Таллинна ознакомились с проектом туннеля Таллинн-Хельсинки

Сегодня состоялась встреча вице-мэров Таллинна Зюлейхи Измаловой и Айвара Рийсалу с руководителем группы проектировщиков туннеля Таллинн-Хельсинки Петером Вестербаком и представителями шанхайских инженерных бюро и научных учреждений, приехавших для ознакомления с проектом.

Строительство туннеля под заливом предполагается с участием частного капитала. Расчетная стоимость туннеля — 15 миллиардов евро. Вестербак ищет финансирование не в Эстонии, не в Финляндии и даже не в Европейском Союзе и считает, что начать реализацию проекта удастся уже в ближайшие годы.

Рийсалу отметил, что одно из достоинств проекта туннеля заключается в отсутствии его привязки к трансбалтийской железной дороге "Райл Балтика", а другое — в том, что он создает предпосылки превращения двух соседних столиц в города-близнецы. Измайлова добавила, что о такой трансформации жители обоих городов мечтают уже давно а то, что туннель окупаем и без прокладки разрезающей Эстонии надвое железной дороги — вдвойне приятная новость для "зеленых".