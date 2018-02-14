Руководителем Пыхья-Таллиннского отделения Центристской партии стал Раймонд Кальюлайд

На состоявшемся во вторник, 13 февраля_ отчетно-перевыборном собрании Пыхья-Таллиннского отделения Центристской партии председателем отделения был избран старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, сказано в пресс-релизе.

Руководивший в последние годы Пыхья-Таллиннским отделением Михаил Кылварт сообщил собравшимся, что на этот раз свою кандидатуру выдвигать не будет, и предложил избрать на этот пост Раймонда Кальюлайда.

”Кальюлайд — молодой политик нового поколения. Он способен не только говорить, но и выполнять поставленные задачи. Уверен, что он справится с ролью руководителя ячейки партии. Со своей стороны желаю ему побольше командного духа”, — сказал Кылварт.

Кальюлайд подчеркнул в своем выступлении, что победа на местных выборах обязывает партию продолжать работу с прежним усердием.

”Мы должны сосредоточиться на том, чтобы повысить качество жизни всех жителей Пыхья-Таллинна. При этом особое внимание следует уделить пожилым людям и семьям с детьми”, — заявил Кальюлайд.

На отчетно-перевыборном собрании Пыхья-Таллиннского отделения ЦП состоялись также выборы правления отделения, ревизионной комиссии и делегатов в Совет уполномоченных партии.

В обновленный состав правления вошли Евгения Кукк, Юлия Тимербулатова, Андрей Биров, Александр Кукк, Мярт Сультс, Лилиан Алтмяэ, Светлана Шведович, Каспар Каугья и Алексей Семенов. Заместителями председателя Пыхья-Таллиннского отделения партии были по предложению Раймонда Кальюлайда утверждены Юлия Тимербулатова и Евгения Кукк.