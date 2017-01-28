Руководителем маардуских центристов переизбран Владимир Архипов

27 января состоялось общее собрание маардуского отделения Центристской партии. На собрании присутствовало 66 делегатов, которые выбрали председателя, членов правления и членов ревизионной комиссии.

Председателем маардуского отделения вновь был избран Владимир Архипов. В правление вошли Галина Попова, Вяйно Моор, Елена Павлова, Лариса Войтко, Алена Иллен, Татьяна Андилевко, Алексей Онохов, Игорь Слюсарь, Лидия Боднар, Максим Волков и Павел Куусик.

Заместителя были утверждены председатель Центристской фракции в Маардуском горсобрании Галина Попова и председатель Маардуского клуба молодежной организации Центристской партии Павел Куусик.

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«Я доволен результатом вчерашнего общего собрания. Была высокая явка и конструктивный диалог. Были поставлены задачи на предстоящий период, основной из которых является подготовка к предстоящим осенью этого года муниципальным выборам. Отделение постоянно пополняется новыми активными членами партии, которым не безразлично направления развития нашего города», - прокомментировал Владимир Архипов.

На собрании с приветственным словом выступил председатель партии и премьер-министр Юри Ратас, вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа и руководитель Харьюского округа Центристской партии Вярнер Лоотсман.