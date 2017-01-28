Руководителем маардуских центристов переизбран Владимир Архипов

27 января состоялось общее собрание маардуского отделения Центристской партии. На собрании присутствовало 66 делегатов, которые выбрали председателя, членов правления и членов ревизионной комиссии.

Председателем маардуского отделения вновь был избран Владимир Архипов. В правление вошли Галина Попова, Вяйно Моор, Елена Павлова, Лариса Войтко, Алена Иллен, Татьяна Андилевко, Алексей Онохов, Игорь Слюсарь, Лидия Боднар, Максим Волков, Павел Куусик, Рийна Лялль.

Заместителя были утверждены председатель Центристской фракции в Маардуском горсобрании Галина Попова и председатель Маардуского клуба молодежной организации Центристской партии Павел Куусик.

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«Я доволен результатом вчерашнего общего собрания. Была высокая явка и конструктивный диалог. Были поставлены задачи на предстоящий период, основной из которых является подготовка к предстоящим осенью этого года муниципальным выборам. Отделение постоянно пополняется новыми активными членами партии, которым не безразлично направления развития нашего города», - прокомментировал Владимир Архипов.

На собрании с приветственным словом выступил председатель партии и премьер-министр Юри Ратас, вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа и руководитель Харьюского округа Центристской партии Вярнер Лоотсман.