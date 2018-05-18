18.05.2018, 12:00

Руководитель спортивного центра "Сыле" покидает должность

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rus.delfi.ee
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Toomas Ristlaan
Toomas RistlaanFoto: Rene Suurkaev

Руководитель таллинского спортивного центра "Сыле" Тоомас Ристлаан подал заявление об увольнении, сообщает Раэпресс.

Тоомас Ристлаан освобождается от должности с сегодняшнего дня, 18 мая.

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