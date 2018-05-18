Руководитель спортивного центра "Сыле" покидает должность

Руководитель таллинского спортивного центра "Сыле" Тоомас Ристлаан подал заявление об увольнении, сообщает Раэпресс.
Тоомас Ристлаан освобождается от должности с сегодняшнего дня, 18 мая.
Руководитель таллинского спортивного центра "Сыле" Тоомас Ристлаан подал заявление об увольнении, сообщает Раэпресс.
Тоомас Ристлаан освобождается от должности с сегодняшнего дня, 18 мая.
Kommunikatsioonijuht
SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
Tähtaeg: 21.05.2018
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