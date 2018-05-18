18.05.2018, 12:00

Руководитель спортивного центра "Сыле" покидает должность

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rus.delfi.ee
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Toomas Ristlaan
Toomas RistlaanFoto: Rene Suurkaev

Руководитель таллинского спортивного центра "Сыле" Тоомас Ристлаан подал заявление об увольнении, сообщает Раэпресс.

Тоомас Ристлаан освобождается от должности с сегодняшнего дня, 18 мая.

"Каждый случай воровства или извлечения незаконного дохода прискорбен и наносит удар по престижу города, но каждое раскрытие — это шаг на пути искоренения коррупции, — считает мэр Таллинна Таави Аас, — потому что показывает, что ни одна махинация не остается нераскрытой либо благодаря усилиям внутреннего контроля, либо вмешательству полиции".

Целью должно стать, подчеркнул Аас, полное искоренение таких явлений в городе. "Борьба с коррупцией — наш приоритет, и мы уж приступили к разработке соответствующей программы".

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Мэр констатировал, что полиция ведет еще ряд расследований, занимаются этим и контрольные органы города. Пока нельзя исключить выявления новых случаев, но все они будут становиться достоянием общественности, а город будет тесно сотрудничать с правоохранительными органами.

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, по мнению мэра, поступил совершенно правильно, посоветовав обратить внимание полиции на случай взятки в спортивном центре "Сыле", однако он мог бы информировать и руководство города, чтобы не создавалось впечатления, что виновата чуть ли ни горуправа.

Борьба с преступностью требует солидарных усилий, а не сольных партий, подчеркнул Аас.

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