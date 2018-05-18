Руководитель спортивного центра "Сыле" покидает должность

Руководитель таллинского спортивного центра "Сыле" Тоомас Ристлаан подал заявление об увольнении, сообщает Раэпресс.

Тоомас Ристлаан освобождается от должности с сегодняшнего дня, 18 мая.

"Каждый случай воровства или извлечения незаконного дохода прискорбен и наносит удар по престижу города, но каждое раскрытие — это шаг на пути искоренения коррупции, — считает мэр Таллинна Таави Аас, — потому что показывает, что ни одна махинация не остается нераскрытой либо благодаря усилиям внутреннего контроля, либо вмешательству полиции".

Целью должно стать, подчеркнул Аас, полное искоренение таких явлений в городе. "Борьба с коррупцией — наш приоритет, и мы уж приступили к разработке соответствующей программы".

Мэр констатировал, что полиция ведет еще ряд расследований, занимаются этим и контрольные органы города. Пока нельзя исключить выявления новых случаев, но все они будут становиться достоянием общественности, а город будет тесно сотрудничать с правоохранительными органами.