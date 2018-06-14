Руководитель патрульной службы: более актуальной проблемой являются водители, которые превышают скорость

Журналист Eesti Ekspress Кирсти Вайнкюла на страницах издания призвала водителей, которые едут 87 км/ч, уступать дорогу тому, кто едет с максимально разрешенной скоростью!
Руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции, майор полиции Юхан Евонен говорит, что разрешенная максимальная скорость — это не обязательная скорость.
Водитель должен выбирать скорость, учитывая все возможные условия — погоду, опыт, загруженность дороги. "Водителям, которые не едут по какой-то причине с максимально разрешенной скоростью, просьба на двуполосной дороге ехать по крайней правой полосе, — призывает Евонен. — Если какое-то транспортное средство едет со скоростью, значительно ниже разрешенной, делает это, например, на левой полосе двуполосного шоссе, чем ставит в опасность других участников дорожного движения, то о таком транспортном средстве следует передать информацию на номер 112, сообщив номер автомобиля, марку, направление движение. Другим водителям следует оставаться в спокойными, вежливыми и не совершать опасных маневров".