14.06.2018, 08:12

Руководитель патрульной службы: более актуальной проблемой являются водители, которые превышают скорость

 (38)
rus.delfi.ee
EST 28
Kiiruse mõõtmine Pirita teel
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Журналист Eesti Ekspress Кирсти Вайнкюла на страницах издания призвала водителей, которые едут 87 км/ч, уступать дорогу тому, кто едет с максимально разрешенной скоростью!

Руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции, майор полиции Юхан Евонен говорит, что разрешенная максимальная скорость — это не обязательная скорость.

Водитель должен выбирать скорость, учитывая все возможные условия — погоду, опыт, загруженность дороги. "Водителям, которые не едут по какой-то причине с максимально разрешенной скоростью, просьба на двуполосной дороге ехать по крайней правой полосе, — призывает Евонен. — Если какое-то транспортное средство едет со скоростью, значительно ниже разрешенной, делает это, например, на левой полосе двуполосного шоссе, чем ставит в опасность других участников дорожного движения, то о таком транспортном средстве следует передать информацию на номер 112, сообщив номер автомобиля, марку, направление движение. Другим водителям следует оставаться в спокойными, вежливыми и не совершать опасных маневров".

Майор полиции отмечает, что более актуальной проблемой на наших дорогах являются все же водители, которые превышают скорость. Нарушение скоростного режима — это самое распространенное нарушение закона о дорожном движении. "Причин ДТП с серьезными последствиями, ДТП с погибшими, как правило, несколько — это может быть необдуманный маневр, занятия за рулем сторонними делами, опьянение, даже погодные условия. Но в большинстве своем всегда один из компонентов — это неправильно выбранная скорость", — говорит майор.

"Чтобы движение было безопасным, надо проявить терпение и уважение к другим участникам дорожного движения. Надо помнить, чтобы не торопиться, надо всегда продумывать маршрут, учесть возможные ремонтные работы на дороги, время суток и запастись временем. Чтобы вовремя приехать, нужно вовремя выехать", — напоминает полицейский.

ТОП

В этом году полицейскими по всей Эстонии было остановлено более 13 000 водителей, превышавших скорость. "Из этого большая часть касается, как обычно думают, не превышений не более чем на 10 км/ч. Большая часть нарушений, почти 9665, это были превышения на 21-40 км/ч от разрешенной, — обращает внимание Евонен. — При столкновении пешехода с автомобилем, шансов остаться в живых у пешехода нет уже при скорости автомобиля в 60 км/ч".

По состоянию на 12 июня в Эстонии произошло 583 ДТП с пострадавшими (за тот же период прошлого года — 544). В этих ДТП погибло 33 человека (за тот же период прошлого года 22) и пострадало 722 человека (в прошлом году 662 человека).

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Центристы вместе с Исамаа и EKRE хотят повысить штрафы от Языковой инспекции для не владеющих эстонским в 10 раз — до 6400 евро!

14.06.2018
Несколько членов Рийгикогу из фракций партий Isamaa, EKRE, а также реформистской и центристской партий стали инициаторами законопроекта об изменениях в Законе о языке, предусматривающих рост штрафов за недостаточный уровень владения эстонским языком. Авторы проекта уверяют в пояснительной записке, что подобная мера призвана мотивировать руководителей учреждений и предпринимателей лучше следить за исполнение Закона о языке их подчиненными.
Подробнее

Евроремонт, тирамису и пиво: Навальный вышел на свободу и рассказал о подготовке спецприемников к ЧМ-2018

14.06.2018
Российский оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утром 14 июня покинул спецприемник, в котором он провел 30 суток ареста, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО DELFI: "Слушать врачей и пить витаминки". История семилетней девочки из Таллинна, победившей рак

14.06.2018
Онкологическое заболевание у Марты Ремизовой диагностировали в 2016 году. На тот момент ей было всего 5 лет. Спустя два года борьбы с раком, Марта победила! О том, как семья столкнулась с недугом и пережила его, а также какое осознание пришло после пережитого, смотрите в сюжете Delfi.
Подробнее

В эстонский Центр тревоги поступил звонок о заминированной в Санкт-Петербурге церкви

14.06.2018
Телефонный террорист заставил эстонские и российские спецслужбы искать бомбу в протестантской церкви. Правда, в какой конкретно, он не сказал, поэтому на всякий случай осмотрели все.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/13
139,- €
118,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107642001
129,60 €
77,76 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702002
150,30 €
90,18 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-15% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
148,75 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082003
162,- €
97,20 €

Руководитель патрульной службы: более актуальной проблемой являются водители, которые превышают скорость

14.06.2018
Журналист Eesti Ekspress Кирсти Вайнкюла на страницах издания призвала водителей, которые едут 87 км/ч, уступать дорогу тому, кто едет с максимально разрешенной скоростью!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Савченко написала письмо Путину

14.06.2018
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, написала письмо президенту России Владимиру Путину. Обращение парламентария к российскому лидеру опубликовано на ее странице в Facebook.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ