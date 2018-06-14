Руководитель патрульной службы: более актуальной проблемой являются водители, которые превышают скорость

Майор полиции отмечает, что более актуальной проблемой на наших дорогах являются все же водители, которые превышают скорость. Нарушение скоростного режима — это самое распространенное нарушение закона о дорожном движении. "Причин ДТП с серьезными последствиями, ДТП с погибшими, как правило, несколько — это может быть необдуманный маневр, занятия за рулем сторонними делами, опьянение, даже погодные условия. Но в большинстве своем всегда один из компонентов — это неправильно выбранная скорость", — говорит майор.

"Чтобы движение было безопасным, надо проявить терпение и уважение к другим участникам дорожного движения. Надо помнить, чтобы не торопиться, надо всегда продумывать маршрут, учесть возможные ремонтные работы на дороги, время суток и запастись временем. Чтобы вовремя приехать, нужно вовремя выехать", — напоминает полицейский.

В этом году полицейскими по всей Эстонии было остановлено более 13 000 водителей, превышавших скорость. "Из этого большая часть касается, как обычно думают, не превышений не более чем на 10 км/ч. Большая часть нарушений, почти 9665, это были превышения на 21-40 км/ч от разрешенной, — обращает внимание Евонен. — При столкновении пешехода с автомобилем, шансов остаться в живых у пешехода нет уже при скорости автомобиля в 60 км/ч".

По состоянию на 12 июня в Эстонии произошло 583 ДТП с пострадавшими (за тот же период прошлого года — 544). В этих ДТП погибло 33 человека (за тот же период прошлого года 22) и пострадало 722 человека (в прошлом году 662 человека).