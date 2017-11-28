Руководитель йыхвиского приюта для женщин: не прячьте глаз, заметив насилие в семье!

Расположенный в волости Йыхви региональный Ида-Вирумааский приют для женщин можно назвать воротами в новую жизнь для многих ида-вируских представительниц слабого пола. Ежегодно мы помогаем примерно сотне женщин и их детям из Йыхви, Нарвы, Кохтла-Ярве и других регионов Ида-Вирумаа на нелегком пути по выходу из отношений, где царит насилие. При этом количество обращающихся к нам женщин с каждым годом только растет.

В первую очередь это вызвано тем, что возросла осведомленность о проблеме, и все больше женщин чувствуют, что отношение, которому они и их дети подвергаются дома, недопустимо. Отрадно, что к нам все чаще стали обращаться молодые девушки. Раньше многие женщины рассуждали так: пусть сначала дети вырастут, а потом уж я подумаю, как прекратить эти насильственные отношения. Сегодня успешные истории многих женщин говорят об обратном: даже если у вас небольшой доход и пятеро детей, приложенные усилия себя оправдают. Кроме того, гораздо проще выйти из насильственных отношений, пока они не зашли слишком далеко.

Все больше внимания уделяется молчаливым жертвам семейного насилия — детям. Это — необходимое изменение, ведь опыт пережитого в семье может на долгие годы оставить в душе ребенка неизгладимый след, который впоследствии может повлиять на его отношение к миру, взаимоотношения с окружающими и способность устроить свою взрослую жизнь.

Наша первоочередная задача — сделать все возможное, чтобы дети были в безопасности: отправить их подальше от применяющего насилие родителя и поместить вместе с мамой в приют, расположение которого засекречено. Дети, на которых, возможно, даже не поднимали дома руку, часто очень напуганы и вымотаны — многие из них боялись даже засыпать дома. Порой ребенка охватывает посреди ночи настоящая паника, даже если он уже в безопасности, в приюте, однако, спустя время такие ребятишки понемногу успокаиваются и приходят в норму.

Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить ребенку психологическую консультацию и помочь ему преодолеть последствия травмы. Ведь очень часто дети винят себя в произошедшем, а мамы не умеют заметить это чувство вины и избавить от него ребенка. Обычно пары встреч с психологом недостаточно, и требуется несколько терапевтических сеансов.

В какой-то мере эту услугу предлагали местные самоуправления, однако, это во многом зависит от бюджета самоуправления. К тому же для получения консультации необходимо подавать ходатайство, в котором следует описать ситуацию, доказывающую, что ребенок действительно нуждается в психологической помощи, прилагать справки о том, что доход не позволяет обратиться за платной консультацией. Для многих женщин это изнурительный и довольно унизительный процесс. Мы, в свою очередь, хотим сделать детскую терапию естественной составляющей всего процесса по выходу из насильственных отношений, которая будет оказываться бесплатно, будет доступна и поможет детям пережить их травму.

Очень важно помочь школьникам справляться с учебой. Поскольку происходящее дома сильно травмирует детей, и в такой обстановке они не могут должным образом сконцентрироваться на учебе, то это приводит к сложностям в школе, проблемам с поведением. И здесь немаловажную роль играют учителя, которые обладают достаточными полномочиями, чтобы выяснить, почему ребенок не учится, и в чем причина необычного поведения. От того, насколько доступна помощь, зависит будущее ребенка.

Приюты во всех уголках Эстонии делают все возможное, однако, наших средств не хватает. Мы невероятно рады, что находятся партнеры, которые помогают нам оказывать более эффективную помощь детям, страдающим от домашнего насилия. Кампания McHappy Day, которая проходит в ресторанах McDonald’s до конца ноября — один из таких вариантов помощи, когда каждый, кто в будний вечер или в выходные купит себе обед в ресторане быстрого питания, сможет сделать небольшое пожертвование во имя детей, соприкоснувшихся с насилием в семье.

Однако самый большой вклад, который люди могут внести в решение проблемы — это замечать саму проблему. Не отводите глаз, если станете свидетелем насилия над женщиной! Не затыкайте уши, если услышите, как за стенкой у соседей кричит женщина. Очень часто, к тому моменту, как пострадавшая женщина начинает кричать, у нее уже отнят телефон, и она не может позвать на помощь — позвоните в полицию!

Часто человеку может показаться, что, вызвав полицию, он только подольет масла в огонь в семейной ссоре и вместо помощи окажет медвежью услугу. С точки зрения ребенка, это никогда не соответствует действительности — чем раньше власти получат сигнал, что в такой-то семье есть дети, которые изо дня в день могут находиться в травмирующей обстановке, тем больше шансов, что вместе с неравнодушными людьми мы сможем обеспечить таким ребятам безопасное детство.