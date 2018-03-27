Руководитель Haapsalu Linnamajanduse AS потерял должность: причина в партийной принадлежности

Совет Haapsalu Linnamajanduse AS решил поменять руководителя. Теперь уже бывший глава Урмас Коппе (Партия реформ) подозревает, что причиной всего стала его партийная принадлежность, пишет Lääne Elu.

"В четверг, 15 марта я получил электронное письмо, что 16 марто состоится заседание совета, на котором будет обсуждаться завершение договора члена правления. Когда в пятницу я пришел на заседание, мне не сказали, что я сделал неправильно", — рассказал Коппе.

"Я понял, что являюсь персоной нон грата, и предложил, что могу уйти. Совет постановил отозвать меня с должности двумя голосами против одного", — добавил он.