Случаи применения насилия в отношении своих близких учащаются именно во время праздников, когда дома употребляют больше алкоголя. Во время рождества количество вызовов увеличивается вдвое, в новогоднюю ночь ситуация еще хуже, пишет Eesti Päevaleht.

Первый день Рождества только начался, а на улице Коорти в Ласнамяэ 49-летний мужчина уже схватил сковороду и ударил ею по голове своей сожительнице. Сила удара была достаточной для того, чтобы у женщины в области брови образовалась рана. Оба участника инцидента были пьяны.

По словам представителя полиции Кармен Кукк, общее число случаев насилия в близких отношениях с каждым годом увеличивается, а в красные дин календаря их всегда больше. Большинство вызовов поступают в полицию вечером, особенно в последний день праздников.

Угрожать ребенку оружием и выбросить жену из окна

„Употребление алкоголя во время праздников увеличивается в несколько раз, — объясняет прокурор Андра Сильд. — Это никуда не денется и так просто не снизится”.

Так, в этом году в одной из деревней Харьюмаа находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина угрожал своей жене и ребенку огнестрельным оружием. На место выехала группа быстрого реагирования.

В рождество полиции пришлось усмирять и пьяного финна, который напал на свою жену и угрожал выкинуть ее из окна отеля.

Во время праздников в Тартуском приюте для женщин было тихо, как обычно. ”Однако уже после праздников женщины начинаются обращаться к нам”, — говорит социальный работник приюта Маргит Хийекиви. Этот год тоже не стал исключением: после праздников за помощью стали обращаться женщины, которые нуждались в ночлеге и консультациях.

”Домашнее насилие происходит и без алкоголя, но алкоголь усиливает вспышки гнева у насильника и делает его более жестоким. Во время праздников зачастую уходят в запой ”, — говорит Хийекиви.

За прошедшие праздники в полицию поступило 466 сообщений о семейном насилии, правда, только часть из них была взята в уголовное производстве. ”Не каждый звонок или общение в полицию несет за собой возбуждение уголовного дела. Если во время обращения жертва не говорит о причиненной боли и/или повреждениях или об угрозах нанесения ущерба здоровью или убийства и если телесных повреждений у жертвы не наблюдается, то нет оснований и для уголовного расследования”, — сказала Сильд.

31 декабря и 1 января в полицию поступило в общей сложность 227 сообщений о семейном насилии. По состоянию на 3 января из них по 18 эпизодам было возбуждено уголовное дело.

Много пожилых жертв

„Есть и такие случаи, где уже взрослый сын — прежде всего, мы говорим о зависимых от наркотиков или алкоголя людях — живет вместе с родителям и применяет в их отношении физическое насилие, чтобы получить от пожилых родителей деньги на удовлетворение своей зависимости”, — сказала Сильд.

Кукк также отметила, что зачастую жертвами насилия становятся пожилые люди. ”Если посмотреть на отчет по домашнему насилию за прошлый год, то 254 потерпевших находились в возрасте более 60 лет. Более 20% подверглись насилию неоднократно. Эта маргинальная цифра, если принимать во внимание то, что количество случаев превышает 15 000, но, боюсь, что и это число не отражает реальной картины, так как часто связанные с пожилыми людьми случаи насилия просто не доходят до полиции”, — сказала она.

То же касается несовершеннолетних, хотя бывает, что ребенок сам взывает родителю полицию.

Иногда насилие применяется и со стороны женщины. Так, в прошедшие праздники женщина, ранее уже наказанная за семейное насилие, ударила своего мужа кружкой по голове так сильно, что пришлось накладывать швы.

8 марта на носу

Рождество и новый год — не единственное время, когда усиливается семейное насилие. То же самое происходит во время других праздников: Ивановой ночи, Дня восстановления независимости.

”Через некоторое время полиция вновь навещает семью, чтобы проверить как дела и предложить помощь, когда люди уже успокоились — если жертва сначала от помощи отказалась”, — сказала Кукк.

Сильд подчеркивает, что в случае насилия в близких отношениях всегда необходимо оповестить об этом своих близких. ”Если об этом не говорить, то это никогда не закончится. Как практик могу сказать, что в случаях, по которым возбуждается уголовное дело и насилие длилось годами, потерпевшая сторона, к сожалению, никуда не обращалась и никому об этом не говорила. С переломами они обращаются в неотложку и говорят, что упали”, — отмечает прокурор.

„Обычно первый раз не становится последним. В случае необходимости можно будет позже сослаться на друга или знакомого как на свидетеля, который услышал о произошедшем непосредственно после случившегося”, — добавила она.

К сожалению, количество случаев семейного насилия увеличивается и 8 марта.